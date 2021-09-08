Aydın'da bir kişi iftiraya uğradığını belirtip intihar etti
|08 Eylül 2021 07:42
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AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde evli ve 2 çocuk babası Ali Ç. (40), evinde kimsenin olmadığı sırada çok miktarda ilaç içti. Saat 22.00 sıralarında eve gelen yakınları Ali Ç.'yi hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi Adrese gelen sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Ali Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ali Ç.'nin cesedi Nazilli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
İntihardan önce sosyal medyadan paylaşım yapmış
Hayatına son veren Ali Ç.'nin intihardan önce sosyal medyadan paylaştığı not dikkat çekti. Ali Ç.'nin iftiraya uğradığını belirttiği notta, "Bu neyin intikamı? Bu neyin bedeli? İnsan bunu yapar mı? Elbet gerçek ortaya çıkar" ifadelerine yer verdiği görüldü. Ali Ç.'nin intiharı ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
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