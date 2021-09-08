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Şenol Güneş: Şeytani düzeni bozamadım

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda karşısında alınan farklı yenilginin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında gelen istifa sorusu hakkında da deneyimli teknik adam fikirlerini belirtti.
08 Eylül 2021 08:58
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Şenol Güneş: Şeytani düzeni bozamadım

'Bunun sorumlusu benim'

Şenol Güneş, "Bugün 15-16 puan yapmamız gerekirken 11 puanda kaldık. Bir hayalimiz vardı. Dünya Kupası'na gitme şansımız hala var, lider olarak devam etmemiz gerekiyordu ve o yüzden çok üzgünüm. Büyük umut vermiştik. Hep mutluluk vermeye çalıştık. Taraftarın hakkımda söylediklerini, kamuoyunda yazılanları saygıyla karşılıyorum. Bunun sorumlusu benim."

'Oyuncuya yüklemeyi doğru bulmam'

"Başarıyı paylaşmakta ülke olarak sıkıntı çekiyoruz. Şahsımla yapılan tüm eleştirileri normal karşılıyorum. Bir müsabakayı kaybettik ve herkes üzülüyor. Duyguların dışarıya vurulmasını normal karşıladım ama bu oyunculara dokunup onları yaralayanlar yanlış yaparlar. Yanılıyorsam, hata da benimdir. Bunu oyuncuya yüklemeyi doğru bulmam. Üzgünüm çünkü bu işe başlarken zor şartlarda, herkesin isteğiyle geldim."

'Ülkem ve takım için en doğru olanı yapabileceğimi biliyorum'

"Ekonomiyle başlayan, duygusal yarışmayla, artık şeytani bir düzen var... Ben buna alet oldum. Şeytani düzeni bozamadım...Benim; oyuncularımı korumaya ihtiyacım var, onların beni değil. Ben, ülkem ve takım için en doğru olanı yapabileceğimi biliyorum." ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ MAÇ SONU BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Şenol Güneş, "Oyuncularım inançlarını kaybetmesinler. Bundan sonraki 4 maçı da kazanıp başarabilirler. Saha içinde hem yönetime hem bana bağırmalar oldu. Bana normal, tek sorumlu benim. Seçimleri yapan benim, başarısızlık da benimdir. Tek sorumlu benim. Yönetim bize görev veriyor, her türlü desteği veriyor" şeklinde konuştu.

'Karar alırsam, size açıklarım'

İstifa sorusu üzerine Güneş, "Bundan sonra alacağım karar şu anda alacağım karar değil. Karar alırsam, size açıklarım. Daha bir sene önceden maaş konuşmaları başladı, Mart ayı gibi başladı ne kadar alıyor, maaş söylentileri. Türkiye'de bir düzen var yanlış, başka biri olsa da yanlış. Alırken yalvarıyorsun, aldıktan sonra hakaret ediyorsun. Mutlu değilim, huzursuzum. Kahredici bir sonuç bu. İnsan hayalleri için yaşar. Bu kadroya inanıyorum ama ben başaramadım" ifadelerini kullandı.
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