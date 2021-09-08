Limanlar doldu taştı
|08 Eylül 2021 07:55
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Türkiye limanlarında son dönemde ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. 200 milyar doları bulan ihracata ithalat da eklenince limanlarda pandemi öncesi seviyelerin iki katına çıkan dahi var. Özellikle son iki ayda ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Ocak-ağustos arasında 2019 yılına göre toplam konteyner elleçlemesinde yüzde 7.9'luk bir artış var. 2021 Ocak-Ağustos döneminde 8 milyon 198 bin olan toplam konteyner elleçleme miktarı 2019'un Ocak-Ağustos döneminde 7 milyon 598 bin düzeyindeydi. Geçtiğimiz yıl ise bu rakam 7 milyon 410 bine düşmüştü. Pandeminin etkisindeki 2020 ile karşılaştırınca bu yılın ilk sekiz ayında yüzde 10.6'lık bir artış olduğu dikkat çekiyor. Mersin Limanı bazı aylarda yüzde 90 kapasiteyi zorladı. Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Johan Van Daele, "Pandemi öncesinde performans ve büyüme odaklı olan talepler, pandemi sonrasında yerini maliyet ve optimizasyon odaklı taleplere bırakmış durumda. Teorik konteyner kapasitesi 2.6 milyon TEU olan limanımızda, 2020'de 2 milyon TEU barajı aşılarak yüzde 76 kapasite kullanımına ulaştı.
Bazı aylarda yüzde 90 seviyelerini zorladık. Bu yıl yine 2 milyon TEU üzerinde bir yıllık konteyner iş hacmi beklentisi var. İlk 8 aylık dönemde yüzde 11'lik bir büyüme kaydettik" diye konuştu. Sanayinin en gelişmiş bölgelerden biri olduğu Doğu Marmara'da faaliyet gösteren DP World Yarımca terminalinde ocak-ağustos döneminde yüzde 16'lık bir artış var. Yükler ağırlıklı olarak Uzakdoğu-Türkiye hattında çift taraflı olurken otomotiv parçaları ve otomotiv yan sanayi en büyük ithalat kaynağı. İhracatta ise demir çelik, maden, beyaz eşya ve gıda ön plana çıkıyor. Konteynerdeki bu sıçrama kadar dökme yükteki artışta iki katına çıkan limanlar da var. Limakport İskenderun Genel Müdürü Gündüz Arısoy, özellikle dökme yükte ve Ro-Ro'da pandemi öncesinin iki katına çıkan bir artış yaşandığını söyledi. Konteyner tarafında pandemi öncesine göre artışın bu kadar yüksek olmadığını belirten Arısoy, "Daha önce plastik hammadde konteynerla geliyordu artık açık gemi ile geliyor. Boru ve pamuk ithalatları arttı. İhracatta ise demir-çelik, halı ve makarna ilk sıralarda geliyor" dedi.
BARIŞ ERGİN
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