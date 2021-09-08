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İlber Ortaylı: Afganlara ihtiyacımız var

Fatih Altaylı'nın programına konuk olan İlber Ortaylı, Afganlara köylerde ihtiyaç olduğunu söyledi. Tarihçi-Yazar Prof. Dr İlber Ortaylı, Fatih Altaylı'nın hazırlayıp sunduğu TEKE TEK programına konuk oldu.
08 Eylül 2021 08:35
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İlber Ortaylı: Afganlara ihtiyacımız var

Afganistan'daki göç akımına dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Ortaylı, Türkiye'nin, Afganlara ihtiyacı olduğunu belirtti.

'AFGANLAR BEDENEN ÇALIŞIYOR'

Kastamonu'dan sürekli göç olup, çalışacak kişi bulunmadığını aktaran Ortaylı, "Kastamonu'dan sürekli göç var, bereketli meyve bahçelerinde adam yok ekip, biçen. Şimdi buraya lazım ve Afganlılar burayı dolduruyor. Çobanlık yapıyorlar, bedenen çalışıyorlar" dedi.

'KÖYLERDE ÇALIŞMAK İÇİN ONLARA İHTİYAÇ VAR'

Afganların sadece insanlık için alınmadığını vurgulayan Ortaylı, "Sadece insanlık için değil, köylerde çalışmak için de onlara ihtiyaç var" diye konuştu.

'TALİBAN GELİYOR DİYORLAR, POLİSİMİZ, İSTİHBARATIMIZ VAR'

Gelenlerin içinde Taliban da olabilir diyen Ortaylı, "Taliban geliyor diyorlar, tamam içlerinde olabilir ama polisimiz var istihbaratımız var" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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