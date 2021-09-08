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'İnternetsiz ev kalmasın' diye başlayan sesli mesajlar vatandaşı çileden çıkardı

Vatandaşlar tanımadığı numaralar için artık telefonunu meşgule almaya başladı. Ancak tacizciler yine durmadı. Şimdi de sesli mesajlar gönderiyorlar. Telefonlarında "bir adet sesli mesajınız var" ibaresini gören vatandaşlar mesaja ulaştıklarında yine karşılarında "İnternetsiz ev kalmasın diye" başlayan ses kaydını buluyor.
08 Eylül 2021 08:05
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'İnternetsiz ev kalmasın' diye başlayan sesli mesajlar vatandaşı çileden çıkardı

Türkiye'yi uzun süredir taciz eden Telefon pazarlamacıları işi sesli mesaja kadar uzattı. Genellikle "İnternetsiz ev kalmasın diye" başlayan ve bazı telefon operatörlerinin isimlerini kullanarak yapılan tacizler yaklaşık iki yıldır gece gündüz devam ediyor. Bunlara dönemsel olarak su arıtma cihazı satıcıları ile kombi temizliği yapan firmalar da eklendi. Vatandaşlar bu numaraları tanıdığı için artık telefonunu meşgule almaya başladı. Ancak tacizciler yine durmadı. Şimdi de sesli mesajlar gönderiyorlar. Telefonlarında "bir adet sesli mesajınız var" ibaresini gören vatandaşlar mesaja ulaştıklarında yine karşılarında "İnternetsiz ev kalmasın diye" başlayan ses kaydını buluyor.

GÜNDE 30 KERE ARANAN VAR

Yapılan araştırmalar telefon tacizlerinin arka planında Telekom operatörlerine çalışan bayilerin olduğunu ortaya koyuyor. Çağrı merkezleri ile anlaşan bayiler buradan tek bir tuşla yüzbinlerce kişinin cep telefonuna aynı anda arama gönderiyor. Gelen pazarlama telefonları tüketicilerin günlük hayatlarını tam bir işkenceye dönüşmüştür durumda. Konuyla ilgili sosyal medya ve şikayet sitelerine yansıyan mesajlara göre günde 30 kere aranan mağdurlar bulunuyor. Vatandaşlar, "İnternetsiz ve kalması diye arayan numaralardan bıktım. Engellesem de arıyorlar. Mahkemeye vermek için araştırıyorum. Bu bir tacizdir!" şeklinde şikayetlerini dile getiriyor.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ İNTERNETTE SATILIK

Aramalar, KVKK kurallarına aykırı olarak ve kişisel verilerin yasadışı yollarla pazarlamacının eline geçmesi ile gerçekleşiyor. Aralarında güncel dataların bulunduğu binlerce kişisel veriye ise internetten dahi ulaşmak mümkün. Kanser hastalarından, cinsel hastalıklara, sigara bırakma tedavisi görenlerden saç ektirenlere kadar hemen her alanda ulaşılabilir hale gelen bu dataları genellikle pazarlamacılar ve dolandırıcılar temin ediyor. Tüm şikayetlere rağmen hiçbir yaptırım uygulanmayan www.cagrimerkezidatasi.xyz adresi en büyük data satışının yapıldığı alanlardan biri. Kişisel Verileri Koruma Kanunu için kılı kırk yaran ve ciddi tedbirler alan firmaların emekleri de heba oluyor.

CEZALAR ÇARE OLMADI

Ticaret Bakanlığı ise konuyla ilgili olarak ilgili aramaları yapan firmalardan bazılarına ceza kesse de bunun caydırıcı olmadığı görülüyor. Ticaret Bakanlığı'nın sitesinde yapılan aramalara ve sonrasındaki işlemlere ilişkin şikayete konu olan, Millenicom Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. hakkında, 6.907. TL idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verildiği, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında da, 8.546 TL idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verildiği görülüyor.

METİN CAN

Sabah
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