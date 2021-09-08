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10 bin liralık hasarın 3 bin lirası ödenecek

SEDDK'nın hazırladığı değer kaybı hesaplama formülü sigorta sektöründe büyük tartışma yarattı. Formülün araç sahiplerini mağdur edeceği ifade edildi
08 Eylül 2021 08:08
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10 bin liralık hasarın 3 bin lirası ödenecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik kazalarında kusursuz olan araç sahiplerine ödenen tazminat tutarının hesaplanmasında kullanılacak yeni formül taslağını görüşe açtı. Değer kaybı hesaplama formülü adı verilen taslak düzenlemenin uygulanması halinde şirketlerin araç sahiplerine ödeyeceği tazminatın yaklaşık 3'te 1'e düşeceği ifade ediliyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre;

Taslağı değerlendiren Sigorta Eksperleri İşveren Sendikası Başkanı Mesut Cemil Boyner, formülün halkın yararı yerine şirketlerin çıkarı gözetilecek şekilde ayarlandığını savundu. SEDDK'nın görüşe açtığı taslak düzenlemenin Danıştay ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına aykırılık teşkil ettiğini belirten Boyner, "Ali Kemal'i değiştirip Kemal Ali yapmışlar. Anayasa kararlarını hiçe saymışlar. Amaç şirketlerin kasasını doldurmak. Formül böyle çıkarsa yargıya gider yine iptal ettiririz" dedi.

TAZMİNAT AZALACAK

Başkan Boyner, düzenleme yüzünden milyonlarca araç sahibinin kusuru olmadığı halde eskisine göre daha düşük tazminat almak zorunda kalacağını belirtirken, "Bu taslak formülle, kusursuz olduğu halde kaza sonucu aracının değeri düşen araç sahiplerine sigorta şirketlerinin ödeyeceği değer kaybı tazminatı tutarı düşürülmek isteniyor. Formülün hazırlanış amacı budur. Mevcut durumda, kaza öncesi aracının değeri örneğin 100 bin lira olup kaza sonrası 90 bin liraya düşen vatandaşa şirketler 10 bin lira tazminat ödeyip zararı gideriyor. Yeni düzenlemeyle ise 10 bin lira yerine 3 bin lira ödeyecekler. 7 bin lira sigorta şirketlerinin cebine kalacak. Vatandaş mağdur olacak" dedi.

"ENDİŞELENECEK BİR DURUM YOK"

TSB yetkilileri, taslak üzerinde henüz tartışma ve görüş alış verişinin devam ettiğini, halkın lehine bir düzenleme çıkarmaya çalıştıklarını söylediler. Üst düzey bir TSB yetkilisi, "Endişeye mahal verecek bir durum söz konusu değil. Tüm tarafların görüşleri ele alınarak düzenlemeye son şekli verilecek. Mevcut kazanımların geriye götürülmesini biz de istemeyiz. Tazminat ödemeleri marka ve modele göre değişkenlik göstereceği için şimdiden bir şey söylenemez" dedi.
Sözcü
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