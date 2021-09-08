Dedikoducu kaynanaya ceza

Konya'da, kayınvalidesi Y.E.'nin, altınlarını çaldığını öne sürerek kendisini hırsızlıkla itham ettiğini ve bu şekilde sürekli çevresinde dedikodu yaydığını öne süren gelin S.E., kaynanasına tazminat davası açtı. Kayınvalidenin davanın reddini savunması üzerine yerel mahkeme, ispatlanamayan davanın reddine karar verdi. Gelin S.E., yerel mahkeme kararını temyiz etti.

Dosya Yargıtay 4. Hukuk Dairesine gitti. Dosyayı inceleyen dairenin kararında, kayınvalidenin, altınlarının çalınmasıyla ilgili olarak gelini olan davacıyı suçladığı, bu kapsamda davacının yaşadığı mahallede dedikodu çıkardığı, bunun gerek boşanma davasında, gerekse mahkemece dinlenen tanık beyanlarından anlaşıldığı belirtildi.

Kararda, yaşanan durumda gelinin kişilik haklarının ihlal edildiği ve manevi zararının oluştuğu kabul edilerek gelin yararına uygun bir miktar tazminata hükmedilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesinin doğru olmadığı ve bozmayı gerektirdiğine yer verildi. Daire, yerel mahkeme tarafından verilen ret kararının bozulmasına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine hükmetti.

MEVLÜT HASGÜL