Davula çıkan başhekim ne maske ne mesafe dinledi!
|08 Eylül 2021 08:12
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Koronayla mücadele sürerken, vaka sayılarındaki artış endişe yaratıyor... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Okullar açıldı. Sosyal hareketlilikle risk artacak. Maske ve mesafe kuralı daha da önemli. Nihai çözüm aşı" uyarısında bulundu. Bilim insanları da sık sık benzer çağrılar yapıyor.
H.K., geçtiğimiz pazar günü oğlu için sünnet düğünü düzenlendi. Düğüne, Ak parti Balıkesir Milletvekili Belgin Gökçe Uygur, ilçe Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ile 3 bine yakın davetli katıldı.
Korona kurallarına uyulmayan düğün fotoğrafları sosyal medyaya yansıdı. Kalabalıkla birlikte pistte yer alan Başhekim H.K'nın maskesiz davulun üzerine çıkıp oynadığı görülüyor. Bu davranışı, "Başhekim de bunu yaparsa pes doğrusu" yorumlarına yol açtı.
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