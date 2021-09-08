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Eğitimde aşı şart

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Serhat Ünal, 12-16 yaş arası altta yatan ciddi hastalığı olanlar ve 16 yaş üstü herkesin aşılanması gerektiğini söyledi
08 Eylül 2021 08:59
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Eğitimde aşı şart

Yüz yüze eğitim başladı. Kovid-19 sürecinde gündeme gelen varyantlarla beraber, hastalığın çocuklara da bulaştığı gözlemleniyor. ABD başta olmak üzere çocuk vakalarında artış gözlenirken uzmanlar ülkemizde de çocuklarda bulaş vakalarının arttığına dikkat çekti. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Serhat Ünal, 12-16 yaş arası altta yatan ciddi hastalığı olanlar ve 16 yaş üstü herkesin aşılanması gerektiğini söyledi. Ünal, yeni eğitim dönemine sağlıklı şekilde devam edilmesi için aşının şart olduğunu vurguladı. Ünal "Eğitimde aksamalar olduğu zaman çok daha kötü sonuçlar oluşabilir.

O yüzden ne yapıp edip yüz yüze eğitime devam etmemiz gerekiyor. Öğretmenler, servis şoförleri, zili çalan memura kadar okul içerisinde ve etrafında olan herkesin aşılanması lazım" dedi. SABAH'a konuşan Ünal "BioNTech'in 12 yaşından itibaren güvenli ve etkili olduğuna dair yayınlanmış üçüncü faz çalışmaları var.

Sinovac aşısının 3 yaştan 18 yaşa kadar güvenli ve etkili olduğunu gösteren ikinci faz çalışmaları da bitti. Varyantların artması ile beraber, çocukluk yaşta da daha çok bulaşma başladı. ABD başta olmak üzere çocuk vakalarında artış oldu. Bizde de bir miktar kıpırdanma var. O nedenle, 12-16 yaş arası altta yatan ciddi hastalığı olanlar ve 16 yaş üstü herkesin aşılanması önemli" uyarısında bulundu.

GÜL KİREKLO

Sabah
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