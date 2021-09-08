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Elektriğe yüzde 20 zam gündemde

Doğalgazda bir yıl içinde yapılan yedi zammın ardından son 15'lik artış, elektrik üretiminde maliyetleri artıracağı için yeni zamların öncüsü oldu.
08 Eylül 2021 08:30
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Elektriğe yüzde 20 zam gündemde

Temmuzdaki yüzde 11'lik elektrik ve doğalgaz zammının ardından geçen hafta sanayideki doğalgaza yapılan yüzde 15'lik zam elektrik üretim maliyetlerini artırdı. Elektrikte en az yüzde 20 fiyat artışı beklediklerini belirten Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özdağ, "Dövizle geri alım garantisi ve dövizdeki artış da düşünüldüğünde bu zam kaçınılmaz" dedi.

Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre;

EKİMDE ZAM ŞART OLDU

Enerji Bakanlığı'nın raporlarına bakıldığında ithal girdilerin yüzde 49'a yükseldiğini söyleyen Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özdağ, ithal girdideki bu artış ile dağıtım şirketlerinin iki aydır elektriği pahalı aldığını dile getirdi. Şu anda 21 dağıtım bölgesindeki dağıtım şirketlerinin 2 milyar TL kayıplarının olduğunu ekleyen Özdağ, "Aslında tabii ki kardan zarar ettiler. Ama bu zararı devam ettiremezler, ekim ayında bir zam olması şart" dedi. İktidarın tepki çekmemek için bu zammı tüketiciye yansıtmaması halinde ise sübvanse etmesi gerekeceğini dile getiren Özdağ, şöyle devam etti:

'O zaman da bu zammı nasıl absorve ettiklerini açıklamaları gerekir. Yani şirketler karlarından daha fazla düşürmezler. Bu da kamu zararı demek. Bu da yine vatandaşa yük olarak yansır.'

Özdağ, elektrik fiyatlarındaki sürekli artışın YEKDEM projelerini destekleme kanunu ile başladığını da belirterek kamunun özel şirketlerin girişimlerini desteklemek uğruna yanlış adımlar attığını hatırlattı.

Elektrik tedarikçisi karşılaştırma platformu encazip.com'un kurucusu Çağada Kırım da "Elektriğin yarıya yakını doğalgazdan üretiliyor" dedi.

Kamunun Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) sisteminde üretim yapan elektrik şirketlerine alım garantisi verdiğini ve elektriği bu şirketlerden piyasadan daha pahalı fiyata aldığını söyleyen Kırım, "Doğalgazdaki son artış elektrik fiyatlarına yüzde 20 yansıyacak. Bu tahmin değil, bir zorunluluk" dedi.

3.7 MİLYON HANE BORÇLU

Doğalgaz ve elektrik fiyatları 2021 yılında yaklaşık yüzde 40 artmıştı. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un önergesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verdiği yanıtta, 2020 yılında 3.7 milyon hanenin elektriği borcundan dolayı kesilmişti. Kış dönemine girerken gelecek yeni bir zammın bu rakamı artırmasından korkuluyor.
Cumhuriyet
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