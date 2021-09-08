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Tacize maruz kalan kadın: Tacizin sonu tecavüzdü

CHP Erzurum il Başkanı B.O'nun taciz ettiğine ilişkin ses kayıtları ortaya çıkan CHP çalışanı kadın SABAH'a konuştu. Mağdur kadın yaptığı son dakika açıklamalarında "Hem kaçak çalıştırdı, hem taciz etti. Kapımın önüne geliyordu. Tacizlerin sonunun tecavüze gideceğini düşünüp, korktum, ses kaydı aldım. Can güvenliğim yok. Daha konuşacak çok şeyim var, mahkemede anlatacağım" dedi.
08 Eylül 2021 08:17
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Tacize maruz kalan kadın: Tacizin sonu tecavüzdü

Erzurum CHP İl Başkanı B.O.'nun taciz ettiği mağdur kadına SABAH ulaştı. "Kapımın önüne geliyordu, sonu tecavüze gidecekti" diyen mağdur kadın, parti binasında çaycılık yaparken sigortasız, kaçak olarak çalıştırıldığını öne sürerek "Hem kaçak çalıştırdı hem de taciz etti. Ses kaydını kendimi savunmak için almıştım. Tacizlerin sonunun tecavüze gideceğini düşündüm. Kapımın önüne kadar geliyordu" dedi. Öte yandan İl Başkanı B.O.'nun olayın genel merkeze taşınmasının ardından yaklaşık 2 ay önce istifasını sunup, şehri terk ettiği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi olan İZBETON A.Ş.'de müdür olarak işe yerleştirildiği ortaya çıktı.

PARTİDE TEMİZLİK VE ÇAY İŞİNDE ÇALIŞAN KADINA TACİZ

Evli ve 2 çocuk babası Erzurum CHP İl Başkanı B.O.'nun partide temizlik ve çay işinde çalışan kadını taciz ettiği ortaya çıkmıştı. Parti içinde üzeri örtbas edilen taciz olayı sonrası Oğuz'un istifasını sunduğu öğrenildi. Ancak Parti Genel Merkezinin sitesinde hala Erzurum İl Başkanı olarak tacizci başkan Oğuz'un isminin yer alması dikkat çekti.

O KADIN SABAH'A KONUŞTU

Tacize uğrayan kadın SABAH'a açıklamalarda bulundu. Eşinden ayrı yaşayan iki çocuk annesi kadın, 9 ay boyunca partide çalıştığını, İl Başkanının evinin kapısına kadar geldiğini anlattı. 3 bin 500 lira maaşla anlaştığını ancak 2 bin lira aylık aldığını ve sigortasız çalıştırıldığını anlatan mağdur kadın şunları söyledi;

KUMPAS KURMADIM, KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN KAYIT ALDIM

"Ben kimseye herhangi bir kumpas kurmadım. Ses kaydını kendimi savunmak için almıştım. Tacizlerin sonunun tecavüze gideceğini düşündüm, korktum. Ses kaydını avukata verdim. 2 hafta önce de suç duyurusunda bulundum. Beni sigortasız çalıştırdılar. 3 bin 500 liraya alıyorum diye gösterdiler 2 bin lira verdiler.

SON DAKİKA 9 AY BOYUNCA PARAMI YEDİLER

9 ay boyunca o paramı bile onlar yedi. Hem hakkımı vermediler hem de böyle şeylere maruz kaldım. Bu adam kapımın önüne bile geliyordu. Ben asla susmayacağım. Şerefimle ekmek paramı kazanmak istiyordum. Şu an can güvenliğim yok. Bakanlıktan bana ulaştılar. Gerekli çalışmaları başlattıklarını söylediler. Şu an çalışmıyorum. Bazı sitelerde bir kadının ağzına CHP bayrağı asmışlar. Susturulan kadın olarak. Ben bunu kabul etmiyorum.

SUSMAYACAĞIM

Beni kimse susturamayacak. Yargı sürecini bekliyorum. Daha konuşacak çok şeyim var. Hepsini mahkemede anlatacağım. Kadınlar artık susmayacak."

TACİZCİ BAŞKANI SOYER İŞE YERLEŞTİRDİ

İl Başkanı B.O.'nun olayın genel merkeze taşınmasının ardından yaklaşık 2 ay önce şehri terk ettiği ve İzmir'e gittiği anlaşıldı. İzmir'de yaşayan Oğuz'a İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sahip çıkarak belediyeye ait iştirak şirketi İZBETON A.Ş.'de müdür olarak işe yerleştirildiği ortaya çıktı. Ayrıca Oğuz'un iki kızının da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı öğrenildi.

FURKAN NEHRİ

Sabah
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