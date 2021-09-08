Tarlada çalışırken atama haberi geldi

Çocukluk hayali öğretmenlik için tarlada bir yandan ders çalışıp bir yandan babasına yardım eden Adana Şambayadı mahallesinden İsa Kartal, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni oldu. Çiçeği burnunda öğretmen, atandığını tarlada soya fasulyelerini sularken, cep telefonundan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 öğretmen atamalarıyla ilgili canlı yayındaki açıklamalarını dinlerken öğrendi. "Babam tarlada çalışacak bir elemanını kaybetti. MEB bir öğretmen kazandı" mesajı ve tarladaki fotoğrafını Twitter'da paylaşan Kartal, 60 bin beğeni aldı. KPSS'de Türkiye 47'ncisi olan Kartal'ın hikayesi herkese örnek olacak cinsten.

'NE EKERSEN ONU BİÇERSİN'

Sabah'a konuşan İsa Kartal "Çocukluğumdan beri tarlada babama yardım ederim. Bir yandan da okula giderim. 7 kardeşiz. En büyük hayalim öğretmen olmaktı. Ben çocukları da tarlaya benzetiyordum.

Tarlaya ne ekiyorsanız onu biçiyorsunuz. Çocukların da düşünce yapılarını iyi bir şekilde şekillendirmek istedim hep. Ortaokulu birincilikle bitirdim, liseden dereceyle mezun oldum.

Üniversiteyi de fakülte ve bölüm birincisi olarak tamamladım. Ailemde, çevremde üniversite mezunu olan tek kişi benim. Bizim köydeki insanlar evimize gelip beni tebrik ediyor.

En az ailem kadar sevinçliler. Onlara da umut oldu benim başarım. Mahallenin havası değişti. Şu an ailesiyle tarlada çalışan gençler beni örnek alıyor. Okumak için heveslendiler. Bu beni çok gururlandırıyor. Twitter'da paylaşımıyla ilgili de konuşan İsa Kartal, "Sosyal medyada Türkiye'den gittiklerini (beyin göçü) belirten insanlar fotoğraf paylaşıyordu, böyle bir akım vardı. Ben o akımı desteklemiyorum. Ben bugüne kadar tarlada çalışarak ülkeme hizmet ettim. Bundan sonraki yaşantımda da öğretmenlik mesleğini icra ederek vatanıma fayda sağlamak istiyorum" diye konuştu.