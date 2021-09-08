Buğday, arpa, nohut, mercimek ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı
|08 Eylül 2021 08:44
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Hububat ve bazı hububat tohumlukların ithalatında gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfır olarak uygulanacak. Kahve ithalatında gümrük vergileri ise düşürüldü.
Resmi Gazete'de yayımlanan ve ithalat rejimi kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı ekinde yer alan listeye göre, nohut, yeşil ve kırmızı mercimek, buğday, mahlut, tohumluk çavdar, beyaz ve maltlık arpa, tohumluk yulaf, mısır ve buğdaygiller ailesinden bir yem bitkisi olan sorgum tohumu ithalatında gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfır olarak uygulanacak.
Kahve ithalatında gümrük vergisi indirimi yapıldı
Aynı gazetede yayımlanan ve ithalat rejimi kararında değişiklik yapan diğer Cumhurbaşkanı kararına göre ise kahve ithalatının gümrük vergisi AB ve EFTA ülkeleri için yüzde 11'den yüzde 6'ya, Kosova için yüzde 13'den yüzde 8'e, D-8 ülkeleri için yüzde 10'dan yüzde 8'e, ve diğer ülkeler için yüzde 13'den yüzde 8'e düşürüldü. Bu ürünün en az gelişmiş ülkelerden yapılan ithalatında ise gümrük vergisi yüzde 11'den yüzde 6'ya indirildi.
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