Aşı karşıtlığı değil kararsızlığı var! Yan etki korkusu

Milliyet'ten Mert İNAN'ın haberine göre: - Uzmanlar ise her fırsatta sosyal medya üzerinden ortaya atılan aşılara yönelik asılsız iddialara kulak asılmaması uyarısında bulunurken, aşılarda anaflaksi (şiddetli alerjik reaksiyon) riskinin milyonda birkaç rakamıyla telaffuz edilebileceğini dile getiriyor. Aşı tereddütü yaşayan vatandaşlara Milliyet aracılığı ile seslenen enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Duran Tok, aşının kısırlık yapmadığını aksine söyledi:

'ENDİŞE DUYANLAR VAR'

"Yapılan bir çalışmada, erkeklerde aşılanmanın semen kalitesinde olumsuz etki değil hatta olumlu bazı etkiler gözlendiğini ortaya koyuyor. Dünyada 4 milyar civarında kişiye uygulanan bu aşılarda endişe uyandıran bir yan etki gözlenmedi. Ancak dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 4.5 milyon kişi hayatını kaybetti. Aşılarda civa olduğuna yönelik iddialar da doğru değil. Gen değişikliği gibi iddialar ise gerçekten gülünç. Aşı için kullanılan mRNA, günler hatta saatler içinde parçalanır ve kaybolur. Ülkemizde aşı karşıtı olmayıp aslında büyük oranda endişelen bir kesim var ki onlara aşı kararsızları diyebiliriz. Özellikle sosyal medya üzerinden aşıların gerçek anaflaksi (şiddetli alerjik reaksiyon) riski taşıdığını öne sürülüyor. Kovid-19 aşılarında anaflaksi riski oranı oldukça düşük ve aşı uygulanan merkezlerde yapılan ilk müdahale ile kolaylıkla müdahale edilebilir. Sadece ilk doz aşıda anaflaksi gelişenlere aynı aşı önerilmez. Alerji olması aşı yaptırmaya engel teşkil etmez. Milyonlarca aşı yapılan kişide dünyada endişe uyandıran yan etki gözlenmedi. Anaflaksi riskinin milyonda birkaç ihtimal olduğunun bilinmesi gerekir" dedi.

SAĞLIKÇILARDA AŞI SONRASI HASTALIK % 7

İstanbul Tabip Odası öncülüğünde, kent genelinde 6032 sağlık çalışanıyla mayıs ayında gerçekleştirilen "Sağlık Çalışanlarında Görülen Yan Etkiler ve Kovid-19 Sıklığı" başlıklı anket çalışmasına göre söz konusu dönemde sağlık çalışanlarının 5491'i CoronaVac (Sinovac) ve 541'i BioNTech aşısı yaptırdı. Aşı yaptıranların da sadece yüzde 12'sinde yan etki olarak yorgunluk, yüzde 9'u baş ağrısı şikayeti bildirildi. Her iki aşıda da ciddi yan etki olmadığı ve aşıların iyi tolere edildiği saptandı. Anket sonuçlarına göre aşı sonrası hastalığa yakalananların oranı yüzde 7 oldu. Bu kişilerin neredeyse tamamına yakını ise hastalığı evde ve hafif olarak atlattı. Aşı sonrası Kovid-19 enfeksiyonunu yoğun bakımda yatarak ağır geçiren 6 sağlık çalışanı olduğu tespit edilirken, bu kişilerden 4'ünün 40-49 yaş ve 2'sinin 20-29 yaş aralığında olduğu saptandı. Sağlık çalışanlarının 5'inin hekim ve 1 kişinin ise diş hekimliği yaptığı tespit edilirken, hiçbirinin kronik hastalığı olmadığına dikkat çekildi.