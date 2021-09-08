Aşka da virüs bulaştı

Araştırmya katılan her 4 katılımcıdan 1'i pandeminin ilişkilerini olumsuz etkilediğini ifade etti. Altınbaş Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Öğr. Gör. Hülya Türk yönetiminde bir grup akademisyen tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, pandemi sürecinde evli katılımcıların ilişki doyumu daha düşük, ilişki hoşnutsuzlukları da yüksek bulundu. Araştırmaya katılan bireyler içerisinde evli olmayan grubun ilişki hoşnutluğu seviyelerinin evli olanlara kıyasla daha yüksek olduğu da gözlendi. 411 kişiyle görüşülerek hazırlanan araştırmada, Kovid-19 salgın sürecinin kişilerin duygusal ve karşı cinsler arası romantik ilişkilerine etkisinin olup olmadığı sorusuna farklı yanıtlar alındı. Katılımcıların yüzde 29.2'si bu soruyu "Hem olumlu hem de olumsuz etkisi olduğu" diye yanıtlarken yüzde 28.5'i etkisi olmadığını, yüzde 21.9'u ise olumsuz etkisi olduğunu ifade etti. Salgının romantik ilişkilere etkisi sorusunu, "Olumlu etkisi oldu" yanıtı verenlerin oranı ise yüzde 20.4 olarak gerçekleşti.

Yaşla birlikte artış

Araştırmada dikkat çeken bir başka sonuç da bireylerin yaşları yükseldikçe ilişki hoşnutsuzluğunun da arttığının tespit edilmesi oldu. Araştırmada ayrıca, önleyici sağlık tedbirleri gereğince evde geçirilen zamanların arttığı pandemi döneminden kadınların daha olumsuz etkilendikleri bulgusuna da ulaşıldı. Yemek, temizlik, çocukların bakımı ve uzaktan eğitimin takibi gibi alanlarda kadınların sorumlulukları ve gündelik iş yüklerinin arttığına değinilen araştırmada, 'Evde Kal' çağrılarıyla tüm aile fertlerinin bir arada bulunduğu sürelerin çoğalmasının evdeki roller ve sorumlulukları etkilediği vurgulandı. Çalışmada elde edilen bulgularla, ev içinde görev paylaşımının çeşitlendiği ve ebeveynlere yüklenen yeni rollerle birlikte sorumlulukların da arttığına dikkat çekilerek, pandemi sürecinin evli ve çocuklu ailelerde ilişki hoşnutsuzluğunu artış yönünde daha fazla etkilediği değerlendirildi.