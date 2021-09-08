Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Konya'ya giden hızlı tren Tuzla'da kaza yaptı
Halkalı'dan kalkıp Konya'ya gitmekte olan Yüksek Hızlı Trenin Tuzla'da kaza yaptığı belirtiliyor. Yolcuların beyanına göre tren bir başka trenle kafa kafaya çarpışıyor, ölü ya da yaralı bilgisi yok fakat trende hasar olduğu söyleniyor.
|08 Eylül 2021 09:10
|+Aa- Yazdır
Halkalı'dan kalkıp Konya'ya gitmekte olan Yüksek Hızlı Trenin Tuzla'da kaza yaptığı belirtiliyor.
Yolcuların beyanına göre tren bir başka trenle kafa kafaya çarpışıyor, ölü ya da yaralı bilgisi yok fakat trende hasar olduğu söyleniyor.
Kazaya ilişkin ajanslarda henüz haber geçmedi ancak, yolcuların sosyal medya paylaşımları mevcut.
Kaza anı ile ilgili yolcuların sosyal medya paylaşımları şu şekilde:
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Eğitimde aşı şart
08 Eylül 2021 08:59
|Tacize maruz kalan kadın: Tacizin sonu tecavüzdü
08 Eylül 2021 08:17
|Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı! 'Kelepçele beni' ısrarı
08 Eylül 2021 07:48
|Hasarlı kaza sonrası trafiği yavaşlatırken, 2 otomobilin çarpması sonucu öldü
08 Eylül 2021 07:46
|Aydın'da bir kişi iftiraya uğradığını belirtip intihar etti
08 Eylül 2021 07:42
|Trabzon'da kayıp yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
08 Eylül 2021 07:39
|İzmir'de polise bıçak çeken şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi
08 Eylül 2021 07:25
|Zeytinburnu'nda kaza yapan motosikletteki 2 kişi öldü
08 Eylül 2021 07:14
|Sağlık ocağında bir doktor yumruklu saldırıya uğradı
07 Eylül 2021 23:27
|Tarım işçilerini taşıyan minibüse tır çarptı: 5'i ağır 19 yaralı
07 Eylül 2021 21:25