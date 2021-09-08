Konya'ya giden hızlı tren Tuzla'da kaza yaptı

Halkalı'dan kalkıp Konya'ya gitmekte olan Yüksek Hızlı Trenin Tuzla'da kaza yaptığı belirtiliyor.

Yolcuların beyanına göre tren bir başka trenle kafa kafaya çarpışıyor, ölü ya da yaralı bilgisi yok fakat trende hasar olduğu söyleniyor.

Kazaya ilişkin ajanslarda henüz haber geçmedi ancak, yolcuların sosyal medya paylaşımları mevcut.

Kaza anı ile ilgili yolcuların sosyal medya paylaşımları şu şekilde: