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Rıdvan Dilmen'den tepki çeken sözler... 8 bin liraya çalışan insanlar var!

Eski futbolcu, Rıdvan Dilmen, 'Bugün asgari ücretli çalışan milyonlarca insan var, 8 bin liraya çalışan insanlar var' sözleriyle gündem oldu.
08 Eylül 2021 10:25
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Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türkiye-Hollanda maçını yorumlarken ""Ben hiçbir parayı küçümsemem. Bugün asgari ücretle çalışan milyonlarca insan var. 8 bin liraya çalışan insanlar var" dedi.

TRT'de spor yorumculuğu yapan Rıdvan Dilmen, dün oynanan ve Türkiye'nin 6-1 kaybettiği Hollanda maçını yorumlarken, verilen ücretlere dair tartışmalarla ilgili olarak "Ben hiçbir parayı küçümsemem" dedi.

Yüzde Yüz futbol programında Türkiye- Hollanda karşılaşmasını değerlendiren Dilmen, 'Ben hiçbir parayı küçümsemem. Bugün asgari ücretle çalışan milyonlarca insan var. 8 bin liraya çalışan insanlar var' ifadelerini kullanması üzerine sosyal medyada büyük tepki topladı.
Memurlar.Net
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