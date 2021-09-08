Rıdvan Dilmen'den tepki çeken sözler... 8 bin liraya çalışan insanlar var!

Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türkiye-Hollanda maçını yorumlarken ""Ben hiçbir parayı küçümsemem. Bugün asgari ücretle çalışan milyonlarca insan var. 8 bin liraya çalışan insanlar var" dedi.

TRT'de spor yorumculuğu yapan Rıdvan Dilmen, dün oynanan ve Türkiye'nin 6-1 kaybettiği Hollanda maçını yorumlarken, verilen ücretlere dair tartışmalarla ilgili olarak "Ben hiçbir parayı küçümsemem" dedi.

Yüzde Yüz futbol programında Türkiye- Hollanda karşılaşmasını değerlendiren Dilmen, 'Ben hiçbir parayı küçümsemem. Bugün asgari ücretle çalışan milyonlarca insan var. 8 bin liraya çalışan insanlar var' ifadelerini kullanması üzerine sosyal medyada büyük tepki topladı.