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'Benim annem de tesettürlü, incinen hanımefendilerden özür dilerim'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Her şeyden önemlisi benim gibi tecrübeli, milletvekilliği yapmış, il başkanlığı yapmış bir siyasetçinin anlatmaması gereken bir anıydı ama bir kötü niyet yoktu burada. Gerçekten incinen hanımefendiler olduysa onlardan özür diledim. Tekrar diliyorum.
08 Eylül 2021 09:27
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'Benim annem de tesettürlü, incinen hanımefendilerden özür dilerim'

Milliyet'ten Mehtap GÖKDEMİR'in haberine göre:

AMASIZ VE FAKATSIZ ÖZÜR DİLEMEK DÜŞER:

Bana magazin ağırlıklı bir program olduğu söylenmişti. Ben de orada siyasette yaşadığım komik, eğlenceli, absürt olayları anlatan bir kitap yazacağım demiştim. 'Aklınıza ilk geleni söyler misiniz' deyince de benim gibi tecrübeli bir siyasetçinin anlatmaması gereken bir anıyı anlattım. Cımbızla çekildi, o 45 dakikalık bir prvogramdı. Ama bu o anıyı anlatmamın haklı olduğunu göstermez. Burada gerçekten samimi olarak incinen hanımefendilerden amasız ve fakatsız özür dilemek düşer bize dedim.

GAF: Anlatırken kimseyi tahkir etmek amacıyla kullanmadım. Siyaseten bir gaf diyelim. Benim yapmamam gereken bir şeydi. Özrümü de diledim. Hiçbir zaman cinsiyet ayrımı yapmayan, üstelik hanımefendilere hep pozitif ayrımcılık yapmış bir insanım. İnsanların giyim kuşamına da karışmıyorum. Benim belediyemde tesettürlü müdür de görev yapıyor. Farklı siyasal görüşten müdür de görev yapıyor.

ANNEM TESETTÜRLÜ: İki hafta önce 'nasıl bir CHP'li belediye başkanı cami yapar'... Bu caminin özelliği şu, belediye bütçesinden ihale ile yapılmış cami. Camimizin temelini attık. Orada hatta annem babam da vardı. İkisi de hacı. Annem de zaten tesettürlü.

GİDECEĞİM, ANLATACAĞIM: (Kılıçdaroğlu ile görüştü mü?): Kendisiyle görüşmedim. Şu anda hakkımda verilmiş bir uyarma cezası yok. Mahkeme gibi düşünün. Ben gideceğim, meramımı anlatacağım. Ondan sonra onlar adil bir şekilde bir karar verecekler. Verilecek karara da saygım var. İmkan verirlerse sözlü olarak gidip anlatmak istiyorum.

'Parti değiştirme düşüncem olmadı'

BAŞKA PARTİ: Birilerinin beklentisi ihraç edilmem yönündeydi. Hatta bazıları 'kendini partiden attırmaya çalışıyor' diyorlardı. Benim böyle bir derdim hiç yoktu. Eğer parti MYK'sı ihraç yönünde bir karar verseydi, YDK da bu talebe uygun şekilde karar verseydi, ben bağımsız bir şekilde görevime devam edecektim. Benim başka bir partiye geçme gibi hiçbir zaman bir düşüncem olmadı.

'Mütedeyyin ailenin CHP'li bir oğluyum'

ÖZÜR DİLİYORUM: Ama her şeyden önemlisi benim gibi tecrübeli, milletvekilliği yapmış, il başkanlığı yapmış bir siyasetçinin anlatmaması gereken bir anıydı ama bir kötü niyet yoktu burada. Gerçekten incinen hanımefendiler olduysa onlardan özür diledim. Tekrar diliyorum. Yandaş basın daha dün 'cami yaptırıyor milletin parasıyla' diye beni eleştirirken bugün de mütedeyyin kesimle karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Ben zaten mütedeyyin bir ailenin CHP'li bir oğluyum.
Milliyet
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