Memurların emeklilikle ilgili merak ettiği 40 sorunun cevabı

1- Eşim, 6 yıl 3 ay hizmeti varken vefat eden bir devlet memuruydu. Çocuğuma aylık bağlanmış, tarafıma toptan ödeme yapılmıştı. Yeni Yasaya (5510 sayılı Kanuna) göre tarafıma aylık bağlanır mı?

Aylık bağlama ve ihya talebinde bulunmanız ve Kurumumuzca istenecek parayı yatırmanız halinde paranın yatırıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren tarafınıza aylık bağlanabilecektir.



2- (5-10) yıllık hizmeti varken vefat eden devlet memuru eşimden bağlanacak aylıkta, geçmişe dönük toplu para ödemesi söz konusu mudur?

Geçmişe dönük bir ödeme söz konusu değildir. Dul aylığı, tarafına yapılan toplu ödemeyi ihya edip parayı ödediği tarihi takip eden aybaşından itibaren bağlanacaktır.



3- 16 yaşında bir kız çocuğum. Annem/babam (hizmet süresi 5-10 yıl arası) Devlet Memuru iken vefat etti. Bana aylık bağlanır mı? Gerekli olan belgeler nelerdir?

Anne/babanızın 5-10 yıllık hizmet süresi; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre aylık bağlanması için yeterlidir. Maaşınız, müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren bağlanacaktır. Aylık bağlanmasına dair talep dilekçesi ile birlikte, Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı Mithat Paşa Cad. No:706437 Sıhhiye/ANKARA adresine müracaat etmesi gerekmektedir.



4- Eşim (5-10) yıllık Devlet Memuru iken vefat etti. Çocuklarıma aylık bağlandı, ancak bana bağlanmamıştı. Bu Kanundan (5510 sayılı Kanun) sonra tarafıma aylık bağlanır mı?

Eşinizin (5-10) yıllık hizmet süresi; 5510 sayılı Kanuna göre aylık bağlanması için yeterli olduğundan, tarafına yapılmış olan toptan ödemeyi ihya edip ihya tutarını ödemesi halinde ödeme tarihini takip eden aybaşından itibaren Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına, dilekçe ile başvurmanız halinde tarafınıza aylık bağlanacaktır. Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığının adresi: Mithat Paşa Cad.No:7 06437 Sıhhiye/ANKARA



5- Eşim, 6 yıllık Devlet Memuru iken vefat etti. 4/b'ye (BAĞ-KUR) tabi çalışıyorum. Emekli Sandığından dul aylığı alabilir miyim?

Kanuna göre 4/b'ye (BAĞ-KUR) tabi çalışmanız, Emekli Sandığından dul aylığı almanıza engel değildir.



6- Eşim, Devlet Memuru iken vefat etti. Hizmet süresi 5-10 yıl arası. Bu durumda bana aylık bağlanır mı? Gerekli olan belgeler nelerdir?

Eşinizin (5-10) yıllık hizmet süresi; 5510 sayılı Kanuna göre aylık bağlanması için yeterlidir. -Talep dilekçesi İle birlikte, Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı Mithat Paşa Cad. No:7 06437 Sıhhiye/ANKARA Adresine müracaat etmeniz gerekmektedir.



7- Askerlik borçlanmalarında ödeme süresi ne kadardır?

Askerlik borçlanmasında ödeme süresi bir ay olarak belirlenmiştir.



8- Eşim 6 yıllık Devlet Memuru iken vefat etti. 4/a'ya (SSK) tabi çalışıyorum.1.10.2008 tarihinden sonra Emekli Sandığından dul aylığı alabilir miyim?

Bu Kanuna göre; eşlerin çalışması, dul aylığı bağlanmasına engel bir durum olmadığından tarafına yapılmış olan toptan ödemeyi ihya edip ihya tutarını ödemesi halinde ödeme tarihini takip eden aybaşından itibaren Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına, dilekçe ile 06437 Sıhhiye/ANKARA Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı adresine müracaat etmeniz halinde tarafınıza aylık bağlanacaktır.



9- Emekli Sandığı Emeklisi iken muhtar seçildim. Yeni Kanuna göre emekli aylıklarımdan sosyal güvenlik destek primi kesilecek mi?

2009 yılı için %13, 2010 yılı için %14, 2011 yılı ve sonrası yıllar için %15 Oranında sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılacaktır.



10- Kısmi askerlik borçlanması yapabilir miyim?

01.10.2008 tarihinden itibaren kısmi askerlik borçlanması hakkı verilmiştir.



11- Eşim, 1 yıl 2 ay hizmeti varken vefat eden bir devlet memuruydu. Başka hizmeti yok. Askerlikte geçen 20 ay süresini borçlanarak yeni Yasaya (5510 sayılı Kanun) göre tarafıma aylık bağlanması mümkün mü?

Aylık bağlanabilmesi için; hizmet ve borçlanılacak süre toplamının en az 5 yıl olması gerekmektedir. Borçlanacağınız süre ile de eşinizin hizmeti 5 yılı doldurmayacağından tarafınıza aylık bağlanması mümkün değildir.



12- 4/c'ye (Emekli Sandığı) tabi Devlet memurunun ayın 23'ünde göreve başlaması halinde, "SGK işe giriş bildirgesi" ne zamana kadar verilmelidir?

Göreve başladığı tarihten itibaren 15 gün içinde "e-sigorta" yoluyla Kurumumuza verilmesi gerekmektedir. Buna göre; göreve ayın 23'ünde başlayan bir sigortalının işe giriş bildirgesinin, bir sonraki ayın 7. günü sonuna kadar ( ayın 31 gün çekmesi halinde bir sonraki ayın 6.günü sonuna kadar) "e-sigorta" yoluyla Kurumumuza verilmesi gerekmektedir.



13- Devlet Memuruyum. 4/c (Emekli Sandığı) hizmeti ile iç içe geçen 4/a (SSK) hizmetinden hangisi geçerlidir?

4/c'ye (Emekli Sandığı) tabi hizmet süreleriniz geçerli olup, 4/a (SSK) hizmetlerinizin iptal edilmesi gerekmektedir.



14- Devlet memuru olarak çalışmaktayım. Emekli ikramiyemin hesaplanmasında bir düşüş veya ikramiye tutarımın ödenmemesi gibi bir durum söz konusu mudur?

Emekli ikramiyeleri 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunundaki usul ve esaslara göre ödenmeye devam edilmektedir. Tamamen kaldırılması söz konusu değildir.



15- 01.10.2008 tarihinden önce (SSK) hizmeti olan sigortalı, 01.10.2008 tarihinden sonra devlet memuru olarak işe başlarsa, statüsü (4/a,4/b, 4/c) ne olur?

2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa devlet memuru olarak göreve başlayanlar, 01.10.2008 tarihinden sonra 4/c sigortalısı sayılacak ve haklarında 01.10.2008 tarihinden sonra hükümleri uygulanacaktır.



16- Babam 6 yıllık Devlet Memuru iken vefat etti ve tarafıma kız yetim aylığı bağlandı. 657 sayılı Kanunun 4/b sözleşmeli öğretmen olmam halinde yetim aylığım kesilir mi?

5510 sayılı Kanun hükümlerine göre çalışmaya başladığınız tarihi takip eden aybaşından itibaren aylığınız kesilir.



17- 29.03.2009 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimleri sonucu, İl Genel Meclis Üyeliğine seçilenlerden, İl Encümeni olanlar hakkında 4/c kapsamında işe giriş bildirgesi düzenlenecek mi?

İsteklerine bakılmaksızın 4/c sigortalısı sayılacaklarından, bunlar hakkında işe giriş bildirgesi e-sigorta yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi gerekmektedir.



18- 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre polislerden kimler borçlandırılabilecektir?

Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler ile Emniyet hizmetleri sınıfında halen çalışmakta olanlar borçlandırılacaktır. Halen Emniyet hizmetleri sınıfında çalışmayanlar ile vefat edenlerin dul ve yetimleri, bu haktan yararlanamayacaktır.



19- Askerlik borçlanması yapmam halinde, sigortalılık başlangıç tarihinde herhangi bir değişiklik olur mu?

Askerlikte geçen hizmet süreleriniz, sigortalılığınızın başlangıç tarihinden önce ise; sigortalılık başlangıç tarihi, borçlandırılan süre kadar geriye götürülmektedir.



20- Devlet Memuru olarak çalışıyorum. Yedek subay okulunda geçen öğrencilik sürelerimi borçlanabilmem için gerekli belgeler nelerdir?

Borçlanma talep dilekçesi, yedek subay terhis belgesi ve hizmet cetveli



21- Eşim 3,5 yıllık Devlet Memuru iken vefat etti. Askerlik süresini borçlanarak 5 yıla tamamlarsam, bana aylık bağlanır mı? Gerekli olan belgeler nelerdir?

Bu süreyi borçlanarak 5 yılı tamamlamanız halinde size aylık bağlanacaktır. -Talep dilekçesi ile birlikte, Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Mithat Paşa Cad. No:706437 Sıhhiye/ANKARA adresine müracaat etmeniz gerekmektedir.



22- Babam 3,5 yıllık Devlet Memuru iken vefat etti. Askerlik süresini borçlanarak 5 yıla tamamlamam halinde tarafıma aylık bağlanır mı?

Bu süreyi borçlanarak 5 yılı tamamlamanız halinde ve 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen şartlara sahip olmanız halinde aylık bağlanabilecektir. Talep dilekçesi ile birlikte, Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı Mithat Paşa Cad. No:706437 Sıhhiye/ANKARA adresine müracaat etmeniz gerekmektedir.



23- Devlet memuru iken vefat eden kişinin evli kız çocukları, emekli ikramiyesinden faydalanabilir mi?

Aylığa müstahak olan kişilere ve Emekli Sandığı mensubu olmakla beraber, bekar kız çocuklarına ödenmektedir. Evli kız çocuklarına ikramiye ödemesi yapılmamaktadır.



24- Eşim Devlet Memuru iken vefat etti. Ben yabancı uyrukluyum, tarafıma aylık bağlanır mı?

Sosyal Güvenlik Anlaşması olan bir ülkenin vatandaşı iseniz; TC Vatandaşı gibi işlem görürsünüz. Sosyal Güvenlik Anlaşması olmayan bir ülkenin vatandaşı iseniz; Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile ilgili konsoloslukla yapılan yazışma neticesinde, o ülkenin TC Vatandaşlarına verdiği haklar nispetinde aylığınız bağlanır.



25- Eşim Devlet Memuru iken vefat etti. Ölüm yardımı için nereye başvurmam gerekir?

Kurumları tarafından ödenir. Bunun için eşinizin son çalıştığı Kuruma başvurmanız gerekmektedir.



26- Eşim, 6 yıllık Devlet Memuru iken vefat etti. 4/b'ye (BAĞ-KUR) tabi çalışıyorum. Emekli Sandığından dul aylığı alabilir miyim?

4/b'ye (BAĞ-KUR) tabi çalışmanız, Emekli Sandığından dul aylığı almanıza engel değildir..



27- Eşimden 4/a'dan (SSK) dul aylığı alıyorum. Babamdan Emekli Sandığı yetim aylığı alabilir miyim?

4/a'dan (SSK) dul aylığı alan kadınlar, Emekli Sandığından babasından dolayı yetim aylığı alabilirler.



28- 4/a (SSK) emeklisi bir bayanım. Babam Emekli Sandığı emeklisi iken vefat etti, babamın emekli aylığından yararlanabilir miyim?

Babanızdan dolayı yetim aylığı alabilirsiniz ancak bekar veya dul olmanız gerekmektedir.



29- 4/a ya (SSK) tabi olarak çalışıyorum. Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?

Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 10 yıldan fazla olması halinde 4/a'ya (ssk) tabi çalışan kız yetimlere, emekli sandığı kanununa göre aylık bağlanabilir. Erkek yetimlere ise malul ve muhtaç olmaları halinde aylık bağlanır. Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 5 ila 10 yıl arasında olması halinde 4/a'lı (ssk) çalışan kız ve erkek yetimlere aylık bağlanamaz.



30- Eşimden 4/b'den (BAĞ-KUR) dul aylığı alıyorum. Babamdan Emekli Sandığı yetim aylığı alabilir miyim?

4/b'den (Bağ-kur) dul aylığı alan kadınlar, Emekli Sandığından babasından dolayı yetim aylığı alabilirler.



31- Eşimden 4/b'den (BAĞ-KUR) dul aylığı alıyorum. Babamdan Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?

4/b'den (BAĞ-KUR) dul aylığı almanız, Emekli Sandığından yetim aylığı almanıza engel değildir.



32- 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre dul-yetim aylığı kimlere, hangi oranda bağlanır?

Eş karı ve koca) ve çocuklar ile ana ve baba olarak belirlenmiştir. Dul ve yetimlere ait aylık bağlama oranları şu şekildedir; *Eş : %75 *Çalışan ya da emekli aylığı alan eş : %50 *Eş, 1 yetim : %60 %30 *Eş, 2 yetim : %50 %25, %25 *Tek yetim : %50 *2 yetim : %40, %40



33- Emekli Sandığı emeklisi bir bayanım. Ölen annem/babam da Emekli Sandığı emeklisi. Her iki aylığı birlikte alabilir miyim?

Her iki aylığı birlikte alamazsınız. Ancak yüksek olanı tercih edebilirsiniz.



34- Emekli Sandığından yetim aylığı alan annem, vefat etti. Ne yapmalıyım?

Vefat eden annenizin ölüm tarihini nüfusa işleterek, bir dilekçe ile bu durumu kurumumuza bildirmeniz gerekmektedir.



35- Emekli Sandığından erkek yetim aylığı almaktayım. Öğrenciliğim devam ederken sigortalı olarak işe girmem halinde, aylığım kesilir mi?

Yetim aylığı 5434 sayılı emekli sandığı kanununa göre bağlanmış ise Öğrenciliği devam eden erkek yetimlerin 25 yaşına kadar aylıkları kesilmez. Bağlanmış olan aylıklar 5510 sayılı kanuna göre bağlanmış ise sigortalı olarak çalışması halinde aylıkları kesilir.



36- Emekli Sandığından dul aylığı alıyorum. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde dul aylığım kesilir mi?

İsteğe bağlı sigortalı olmanız halinde dul aylığınız kesilmeyecektir.



37- Emekli Sandığı Emeklisi iken vefat eden babamdan erkek yetim aylığı alan üniversite öğrencisiyim. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde yetim aylığım kesilir mi?

Erkek yetimlere 18 yaşına kadar, öğrenci olmaları halinde orta öğretimde 20, yükseköğretimde 25 yaşına kadar aylık bağlanmaktadır. Bu şartları taşımayanlara aylık bağlanabilmesi için malullük ve muhtaçlık şartları aranmaktadır. Yetim aylığınız isteğe bağlı sigortalı olmanız halinde kesilmeyecektir.



38- Emekli Sandığından kız yetim aylığı alıyorum. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde genel sağlık sigortası primi ödemem gerekir mi?

Kanun uyarınca; isteğe bağlı sigortalı olanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi ile genel sağlık sigortası primi ödemeleri zorunludur.



39- Emekli Sandığı Emeklisi iken vefat eden annemden kız yetim aylığı alan lise öğrencisiyim. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde yetim aylığım kesilir mi?

İsteğe bağlı sigortalı olmanız halinde yetim aylığınız kesilmeyecektir.



40- Emekli Sandığı emeklisi iken vefat eden kişilerin varislerine ödeme yapılabilmesi için gerekli olan belgeler nelerdir?

İlgililerin kanuni varislerine ödeme yapılabilmesi için Kurumumuza ibraz edilmesi gereken belgeler şunlardır;

*Veraset ilamı (Aslı veya tasdikli örneği), veya noterden alınmış mirasçılık belgesi,

*Veraset ilamında adı geçen varislerin talep dilekçeleri,

*Veraset ve intikal vergisinden muaf veya vergisinin ödendiğine dair ilgili vergi dairesinden alınacak, resmi mühürle tasdik edilmiş belge.