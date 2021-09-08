1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altının gram fiyatı 484 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 484 lira seviyesinde işlem görüyor.
08 Eylül 2021 09:52
+Aa- Yazdır
Altının gram fiyatı 484 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 481,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne dolar kurundaki yükselişin etkisiyle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 483,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 793 lira, Cumhuriyet altını da 3.240 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dünkü yüzde 1,6'lık düşüşün ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.796 dolardan alıcı buluyor. Dolar/TL ise yüzde 0,3 değer kazanarak 8,3750 seviyesine çıktı.

Analistler, küresel ölçekte enflasyondaki artış eğilimine karşın zayıf istihdam piyasası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarının ekonomik toparlanmaya zarar vereceğine ilişkin endişelerin dolara olan talebi artırdığını söyledi.

Artan dolar talebinin, uluslararası piyasada altın ve diğer emtia fiyatlarını baskıladığına işaret eden analistler, yurt içinde ise dolar kurundaki yükselişin altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 dolar seviyesinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MB Başkanının açıklaması sonrasında dolar hızla yükseldi
08 Eylül 2021 12:08		 'Arıtılmış atık suları tarımsal sulamada kullanarak kaynak yaratacağız'
08 Eylül 2021 12:04
Edirne'de üniversite öğrencileri yüksek ev kiralarına tepkili
08 Eylül 2021 12:02		 MB Başkanı: Enflasyon son çeyrekte düşüşe geçecek
08 Eylül 2021 11:52
Küresel iklim krizi nedeniyle uçuş maliyeti 3 bin dolar artacak
08 Eylül 2021 11:37		 'Serbest Bölge, 20 bin kişiye istihdam sağlayacak'
08 Eylül 2021 10:26
Borsa güne yatay başladı
08 Eylül 2021 10:12		 Elektriğe yüzde 20 zam gündemde
08 Eylül 2021 08:30
Limanlar doldu taştı
08 Eylül 2021 07:55		 Aşı ve PCR'a uymayan, işten çıkarılabilir
08 Eylül 2021 07:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:35 - Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmaları sürüyor12:18 - Erdoğan: Türkiye hidroelektrik kapasitesinde ilk 10 ülke arasında12:14 - 'Tabip unvanını kullandığı' iddia edilen Metin Hara beraat etti12:08 - MB Başkanının açıklaması sonrasında dolar hızla yükseldi12:08 - Maiyetindeki memurlara 'pis köle' diyen müftü, memuriyetten atıldı!12:05 - Rum Eğitim Bakanlığından öğretmenlere 'kitabın Atatürk sayfasını yırtın' genelgesi
12:04 - 'Arıtılmış atık suları tarımsal sulamada kullanarak kaynak yaratacağız'12:02 - Edirne'de üniversite öğrencileri yüksek ev kiralarına tepkili12:01 - Fırat Kalkanı bölgesinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:59 - 'Gıda takviyeleri sadece eczanelerde satılsın' talebi11:56 - Telefonunda müstehcen çocuk videoları bulunan sanığa hapis11:55 - Kovid-19'un 'Mu' ve diğer varyantlarına karşı en etkili silah tam doz aşı
11:52 - MB Başkanı: Enflasyon son çeyrekte düşüşe geçecek11:37 - Küresel iklim krizi nedeniyle uçuş maliyeti 3 bin dolar artacak11:35 - Yıldız Tilbe sonunda koronavirüs aşısı oldu!11:34 - Efsane Vali'nin oğlu konuştu: Koltuğu kaybederim endişesi olmadan mücadele ederdi11:30 - Site yönetimini ele geçiren suç örgütünden aidat dolandırıcılığı
11:22 - Son günlerde artan solunum yolu enfeksiyonu ile Kovid-19 karıştırılabiliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar.net maaş robotunda yeni güncellemeler yapıldı
Rıdvan Dilmen'den tepki çeken sözler... 8 bin liraya çalışan insanlar var!
Tarlada çalışırken atama haberi geldi
Darbeci Semih Terzi'nin oğlunun yurt dışında olduğu değerlendiriliyor
YÖK Başkanı, üniversitelerde yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı
Gözde bölümlerde 13 bin kontenjan boş kaldı
Kazada hayatını kaybeden öğrenci Tıp Fakültesini kazanmış
Pedofili davranış gösteren öğretmen memuriyetten çıkarıldı
Şenol Güneş: Şeytani düzeni bozamadım
Elektriğe yüzde 20 zam gündemde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
polislerin yüz ifadeleri 1
molla kendini kolla 1
kafasına göre takılan insan 2
şüreka 1
yeşil zeytin 1
philadelphia 2
markette bugün 4
iceman 1
sirke 2
bizim oğlanın muhteşem projesi 1
SON İLANLAR
Ankara Akyurt Belediyesi 25 geçici işçi alacak
Düzce Çilimli Belediyesi 6 geçici işçi alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 14 geçici işçi alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Antalya Kaş Likya Turizm 7 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Geçici 4 İşçi Alacak
Ordu Ortur Turizm 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 29 İşçi Alacak
Kayser İncesu İmar Geçici 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam