1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Zeki Müren'li reklam olay yarattı! Tartışmalar büyüyor...

Çağlar Çorumlu'nun oynadığı Zeki Müren'li reklam sosyal medyayı ikiye böldü. Oyuncuyu eleştirenler kadar beğenenler de oldu. Çorumlu'yu destekleyen Nilgün Belgün ve Zafer Algöz, Zeki Müren'in kendisini taklit edenlere verdiği cevabı hatırlattı: "Taklitler aslını yaşatır."
08 Eylül 2021 09:53
+Aa- Yazdır
Zeki Müren'li reklam olay yarattı! Tartışmalar büyüyor...

Oyuncu Çağlar Çorumlu, 'Sanat Güneşi' Zeki Müren'i bir bankanın kredi kartının 20'nci yılı etkinlikleri nedeniyle çekilen reklam filminde canlandırdı.

Daha önce Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazıp yönettiği "Arif V 216" filminde Zeki Müren'i oynayan ve başarılı bulunan Çağlar Çorumlu, bu sefer sosyal medyayı ikiye böldü.

Sanatçının hatırasına hakaret edildiğini öne süren Zeki Müren hayranları reklamın bir an önce yayından çekilmesini istedi. Twitter'da "trend topic" olan Çağlar Çorumlu hashtag'i altına yorum yapan sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı reklamı başarılı bulduğunu ifade etti.

Kendisi de reklam filminde oynamıştı

Zeki Müren, bir dönem komedyenlerin kendisini taklit etmesi üzerine şunları demişti:

"Neden rahatsız olayım? Taklitler aslını yaşatır." Nilgün Belgün ve Zafer Algöz de Sanat Güneşi'nin bu sözlerini hatırlatarak, Çağlar Çorumlu'ya destek verdi.

Belgün, "Zeki Müren reklamı kendisine saygısızlık mı oldu onu bilemem. Ben, onu tekrar hatırlattığı için mutlu oldum. Çağlar Çorumlu'yu da tebrik ederim, çok iyi canlandırmış. Taklitlerin aslını yaşattığına inanıyorum" dedi. Zafer Algöz de Sanat Güneşi'nin anısının yaşatıldığını söyledi: "Zeki Müren yaşasaydı, 'Tebrik ediyorum efendim' derdi. Alnından öperdi. Çünkü kendisi de reklam filmlerinde oynamıştı."

Mirasını bıraktığı kurumlara destek

Banka reklamda Zeki Müren'in hatırasına olan saygısını, sanatçının mirasını emanet ettiği, Türkiye'nin önemli kurumlarından Türk Eğitim Vakfı ve TSK Mehmetçik Vakfı'na destek olarak gösterdiğini belirtti.

'Anısına saygısızlık'

Çağlar Çorumlu'nun Zeki Müren'i canlandırdığı reklam filmi hakkında sosyal medya kullanıcılarının şu yorumları dikkat çekti:

Dark Angel: "Hakaret, küfür olmadığı ve sanatçıya gereken özen gösterildiği takdirde saygısızlık olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki reklamın sonunda gereken cevap da verilmiş. Beni ziyadesiyle mutlu etti."

Emek Gönenç: "Her reklam çıktığında 'Allah rahmet eylesin büyük sanatçıydı' diyoruz ailecek. Sanat Güneşi'mizi hatırlattığı için memnunum."

Barış Yarkadaş: "Zeki Müren'in anısına karşı saygısızlıktır. Bu saygısızlığı yapmaktan vazgeçmeli ve reklamı geri çekmelidir. Zeki Müren'i canlandıran Çağlar Çorumlu da bu saygısızlığa alet olmuştur. Her şey para değil Çorumlu."

Melih Anık: "Reklam, Zeki Müren'e saygısızlıktır. 'Taklidi aslını hatırlatır' ile geçiştirilemez."

Ata Benli: "Reklamı ben tebessümle izledim."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmaları sürüyor
08 Eylül 2021 12:35		 'Gıda takviyeleri sadece eczanelerde satılsın' talebi
08 Eylül 2021 11:59
Efsane Vali'nin oğlu konuştu: Koltuğu kaybederim endişesi olmadan mücadele ederdi
08 Eylül 2021 11:34		 Son günlerde artan solunum yolu enfeksiyonu ile Kovid-19 karıştırılabiliyor
08 Eylül 2021 11:22
Sahte aşı kartı veya PCR testi kullanmanın cezası nedir?
08 Eylül 2021 11:12		 Memurların emeklilikle ilgili merak ettiği 40 sorunun cevabı
08 Eylül 2021 09:46
Aşka da virüs bulaştı
08 Eylül 2021 09:05		 Test zaman kaybı aşı olmak daha iyi
08 Eylül 2021 08:40
Tarlada çalışırken atama haberi geldi
08 Eylül 2021 08:36		 İlber Ortaylı: Afganlara ihtiyacımız var
08 Eylül 2021 08:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:35 - Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmaları sürüyor12:18 - Erdoğan: Türkiye hidroelektrik kapasitesinde ilk 10 ülke arasında12:14 - 'Tabip unvanını kullandığı' iddia edilen Metin Hara beraat etti12:08 - MB Başkanının açıklaması sonrasında dolar hızla yükseldi12:08 - Maiyetindeki memurlara 'pis köle' diyen müftü, memuriyetten atıldı!12:05 - Rum Eğitim Bakanlığından öğretmenlere 'kitabın Atatürk sayfasını yırtın' genelgesi
12:04 - 'Arıtılmış atık suları tarımsal sulamada kullanarak kaynak yaratacağız'12:02 - Edirne'de üniversite öğrencileri yüksek ev kiralarına tepkili12:01 - Fırat Kalkanı bölgesinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:59 - 'Gıda takviyeleri sadece eczanelerde satılsın' talebi11:56 - Telefonunda müstehcen çocuk videoları bulunan sanığa hapis11:55 - Kovid-19'un 'Mu' ve diğer varyantlarına karşı en etkili silah tam doz aşı
11:52 - MB Başkanı: Enflasyon son çeyrekte düşüşe geçecek11:37 - Küresel iklim krizi nedeniyle uçuş maliyeti 3 bin dolar artacak11:35 - Yıldız Tilbe sonunda koronavirüs aşısı oldu!11:34 - Efsane Vali'nin oğlu konuştu: Koltuğu kaybederim endişesi olmadan mücadele ederdi11:30 - Site yönetimini ele geçiren suç örgütünden aidat dolandırıcılığı
11:22 - Son günlerde artan solunum yolu enfeksiyonu ile Kovid-19 karıştırılabiliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar.net maaş robotunda yeni güncellemeler yapıldı
Rıdvan Dilmen'den tepki çeken sözler... 8 bin liraya çalışan insanlar var!
Tarlada çalışırken atama haberi geldi
Darbeci Semih Terzi'nin oğlunun yurt dışında olduğu değerlendiriliyor
YÖK Başkanı, üniversitelerde yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı
Gözde bölümlerde 13 bin kontenjan boş kaldı
Kazada hayatını kaybeden öğrenci Tıp Fakültesini kazanmış
Pedofili davranış gösteren öğretmen memuriyetten çıkarıldı
Şenol Güneş: Şeytani düzeni bozamadım
Elektriğe yüzde 20 zam gündemde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
windows 10 1
molla kendini kolla 1
şüreka 1
meritokrasi 3
bizim oğlanın muhteşem projesi 1
Varyantları takipte zorlanmak 5
kafasına göre takılan insan 2
çizgi film 5
aşılıların yoğun bakımda yatma sebepleri 3
kömür torbasından göktaşı çıkması 3
SON İLANLAR
Ankara Akyurt Belediyesi 25 geçici işçi alacak
Düzce Çilimli Belediyesi 6 geçici işçi alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 14 geçici işçi alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Antalya Kaş Likya Turizm 7 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Geçici 4 İşçi Alacak
Ordu Ortur Turizm 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 29 İşçi Alacak
Kayser İncesu İmar Geçici 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam