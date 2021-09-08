1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yapılan son ankete göre en büyük sorun 'hayat pahalılığı'

Hayat pahalılığı en yakıcı sorun olarak birinci sıradaki yerini koruyor. Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Konsensus şirketinin yaptığı bir anketi köşesine taşıdı.
08 Eylül 2021 10:04
+Aa- Yazdır
Yapılan son ankete göre en büyük sorun 'hayat pahalılığı'

Mehmet Acet köşe yazısında, Konsensus şirketinin anketinin 1500 kişi ile 22-30 Ağustos tarihleri arasında tarihleri arasında yapıldığını belirtti. Acet'in aktardığı ankete göre seçimlerin zamanında yapılmasını isteyenlerin oranı yüzde 57,4, erken yapılmasını isteyenlerin oranı ise yüzdesi 42,6 olarak ölçüldü.


"Sizce Türkiye iyi mi yönetiliyor, kötü mü?" yönetiliyor sorusuna verilen yanıtların oranı şöyle:

*İyi yönetiliyor: Yüzde 29,5

*Kötü yönetiliyor: Yüzde 30,3

*Ne iyi ne kötü: Yüzde 40,2


Ankete göre halkın gündemindeki en önemli ilk üç konu, ekonomik duruma ilişkin... 'Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?' sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

*İşsizlik: Yüzde 40,2

*Enflasyon/Hayat pahalılığı: Yüzde 35,8

*Gelir dağılımındaki eşitsizlik: Yüzde 27,7


Ankette; seçim barajının değiştirilmesini isteyenlerin oranı yüzde 53,6, seçim barajının yüzde 10 olarak kalmasını destekleyenlerin oranı ise yüzde 46,4 olarak ölçüldü.


Acet'in yazısında, partilerin oy oranları ve cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin bir veri ise yer almadı.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
33 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan: Türkiye hidroelektrik kapasitesinde ilk 10 ülke arasında
08 Eylül 2021 12:18		 'Benim annem de tesettürlü, incinen hanımefendilerden özür dilerim'
08 Eylül 2021 09:27
8 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
08 Eylül 2021 00:02		 AK Parti'den CHP'ye 'taciz' tepkisi!
07 Eylül 2021 23:21
CHP'li Erdoğdu'dan 'Tayyip Erdoğan ölsün' paylaşımı
07 Eylül 2021 23:02		 Türkiye'den Kırgızistan'a 150 bin doz Covid-19 aşı desteği
07 Eylül 2021 22:19
Erdoğan: 108 adet yeni tünel yapıyoruz
07 Eylül 2021 22:06		 Bakan Koca, risk haritasında rengi değişen illeri paylaştı
07 Eylül 2021 21:47
Disipline sevk edilen Tanju Özcan'dan açıklama
07 Eylül 2021 21:09		 Erdoğan'dan, 'Kabil Havalimanı'na ilişkin değerlendirme
07 Eylül 2021 21:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:35 - Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmaları sürüyor12:18 - Erdoğan: Türkiye hidroelektrik kapasitesinde ilk 10 ülke arasında12:14 - 'Tabip unvanını kullandığı' iddia edilen Metin Hara beraat etti12:08 - MB Başkanının açıklaması sonrasında dolar hızla yükseldi12:08 - Maiyetindeki memurlara 'pis köle' diyen müftü, memuriyetten atıldı!12:05 - Rum Eğitim Bakanlığından öğretmenlere 'kitabın Atatürk sayfasını yırtın' genelgesi
12:04 - 'Arıtılmış atık suları tarımsal sulamada kullanarak kaynak yaratacağız'12:02 - Edirne'de üniversite öğrencileri yüksek ev kiralarına tepkili12:01 - Fırat Kalkanı bölgesinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:59 - 'Gıda takviyeleri sadece eczanelerde satılsın' talebi11:56 - Telefonunda müstehcen çocuk videoları bulunan sanığa hapis11:55 - Kovid-19'un 'Mu' ve diğer varyantlarına karşı en etkili silah tam doz aşı
11:52 - MB Başkanı: Enflasyon son çeyrekte düşüşe geçecek11:37 - Küresel iklim krizi nedeniyle uçuş maliyeti 3 bin dolar artacak11:35 - Yıldız Tilbe sonunda koronavirüs aşısı oldu!11:34 - Efsane Vali'nin oğlu konuştu: Koltuğu kaybederim endişesi olmadan mücadele ederdi11:30 - Site yönetimini ele geçiren suç örgütünden aidat dolandırıcılığı
11:22 - Son günlerde artan solunum yolu enfeksiyonu ile Kovid-19 karıştırılabiliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar.net maaş robotunda yeni güncellemeler yapıldı
Rıdvan Dilmen'den tepki çeken sözler... 8 bin liraya çalışan insanlar var!
Tarlada çalışırken atama haberi geldi
Darbeci Semih Terzi'nin oğlunun yurt dışında olduğu değerlendiriliyor
YÖK Başkanı, üniversitelerde yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı
Gözde bölümlerde 13 bin kontenjan boş kaldı
Kazada hayatını kaybeden öğrenci Tıp Fakültesini kazanmış
Pedofili davranış gösteren öğretmen memuriyetten çıkarıldı
Şenol Güneş: Şeytani düzeni bozamadım
Elektriğe yüzde 20 zam gündemde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Lost 1
gözün aydın 1
bizim oğlanın muhteşem projesi 1
windows 10 1
polislerin yüz ifadeleri 1
kafasına göre takılan insan 2
kömür torbasından göktaşı çıkması 3
şüreka 1
cif 1
gece telefonun çalması 3
SON İLANLAR
Ankara Akyurt Belediyesi 25 geçici işçi alacak
Düzce Çilimli Belediyesi 6 geçici işçi alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 14 geçici işçi alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Antalya Kaş Likya Turizm 7 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Geçici 4 İşçi Alacak
Ordu Ortur Turizm 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 29 İşçi Alacak
Kayser İncesu İmar Geçici 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam