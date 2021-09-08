Yapılan son ankete göre en büyük sorun 'hayat pahalılığı'
|08 Eylül 2021 10:04
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Mehmet Acet köşe yazısında, Konsensus şirketinin anketinin 1500 kişi ile 22-30 Ağustos tarihleri arasında tarihleri arasında yapıldığını belirtti. Acet'in aktardığı ankete göre seçimlerin zamanında yapılmasını isteyenlerin oranı yüzde 57,4, erken yapılmasını isteyenlerin oranı ise yüzdesi 42,6 olarak ölçüldü.
"Sizce Türkiye iyi mi yönetiliyor, kötü mü?" yönetiliyor sorusuna verilen yanıtların oranı şöyle:
*İyi yönetiliyor: Yüzde 29,5
*Kötü yönetiliyor: Yüzde 30,3
*Ne iyi ne kötü: Yüzde 40,2
Ankete göre halkın gündemindeki en önemli ilk üç konu, ekonomik duruma ilişkin... 'Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?' sorusuna verilen yanıtlar şöyle:
*İşsizlik: Yüzde 40,2
*Enflasyon/Hayat pahalılığı: Yüzde 35,8
*Gelir dağılımındaki eşitsizlik: Yüzde 27,7
Ankette; seçim barajının değiştirilmesini isteyenlerin oranı yüzde 53,6, seçim barajının yüzde 10 olarak kalmasını destekleyenlerin oranı ise yüzde 46,4 olarak ölçüldü.
Acet'in yazısında, partilerin oy oranları ve cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin bir veri ise yer almadı.
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