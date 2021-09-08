Covid19 Çalışma Rehberinde, sözlü sınavlar ve kurum içi küçük toplantılar için yeni tedbirler
|08 Eylül 2021 10:10
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı, Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberini 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle güncelledi.
Rehberde; AVM'den berber, kuaför, güzellik salonlarına; , ayakkabı ve çanta satışı yapan yerlerden bakkallar, büfe ve kantinlere daha bir çok kurumda alınması gereken tedbirlere yer verildi.
- Sözlü sınavlar mümkün olduğunca online yapılmalı
Çalışma Rehberinde, sözlü sınavlarda/mülakalatlarda alınması gereken tedbirlerde yer aldı. Buna göre sözlü sınavlar/mülakatlar mümkün olduğunca online tercih edilmeli, yüz yüze yapılacak mülakatlarda ise mülakat kurul üyelerini 2 metre sosyal mesafe ile oturması, mülakat evraklarının kişisel kalem ile imzalanması, mülakat sırasında su haricinde su tüketilmemesi, covid19 tanısı, şüphesi olan adaylara yönelik sınavlarda ise tıbbi maske kullanılması gerekiyor. Sözlü sınavlarda ayrıca "Vantilatörler çalıştırılmamalıdır." önerisinde de bulunuldu.
- Kurum içi düşk katılımlı toplatılarda alınması gereken tedbirler
Çalışma Rehberinde, kamu kurumlarındaki düşük katılımlı toplantılarda alınması gereken önlemler için de bazı tedbirlere yer verildi. Küçük katılımlı toplantıların mümkün olduğunca telekonferans yöntemiyle yapılması istendi. Toplantı sürelerinin mümkün olduğunca kısa tutulması, Toplantı salonuna görevli personel dahil 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlama yapılması istendi.
Sağlık Bakanlığı'nın 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle güncellediği rehbere ulaşmak için tıklayınız.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Rum Eğitim Bakanlığından öğretmenlere 'kitabın Atatürk sayfasını yırtın' genelgesi
08 Eylül 2021 12:05
|Kovid-19'un 'Mu' ve diğer varyantlarına karşı en etkili silah tam doz aşı
08 Eylül 2021 11:55
|'Bakanlık olarak inşa ettiğimiz metroların logosunu 'U' yapıyoruz'
08 Eylül 2021 11:08
|Karantina kararını ihlal eden öğrenci servisi şoförü hakkında işlem yapıldı
08 Eylül 2021 10:57
|Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
08 Eylül 2021 10:42
|YÖK Başkanı, üniversitelerde yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı
08 Eylül 2021 10:37
|MEB'den kovid hastası veya temaslı öğrencilere mazeret izni
08 Eylül 2021 09:59
|Buğday, arpa, nohut, mercimek ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı
08 Eylül 2021 08:44
|RTÜK'ten İsmail Saymaz'ın hakaretlerine ceza
07 Eylül 2021 23:04
|KYK yurtlarının açılma tarihi değişti
07 Eylül 2021 20:55