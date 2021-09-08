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Covid19 Çalışma Rehberinde, sözlü sınavlar ve kurum içi küçük toplantılar için yeni tedbirler

Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu, Covid19 salgın yönetimi ve çalışma rehberini güncelledi. Rehberde yer alan bilgilendirmeye göre sözlü sınavların/ mülakatların online olarak yapılması tercih edilmeli, yüz yüze yapılacak sınavlarda, rehberde yer alan kurallara uyulmalıdır.
08 Eylül 2021 10:10
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Covid19 Çalışma Rehberinde, sözlü sınavlar ve kurum içi küçük toplantılar için yeni tedbirler

Sağlık Bakanlığı, Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberini 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle güncelledi.

Rehberde; AVM'den berber, kuaför, güzellik salonlarına; , ayakkabı ve çanta satışı yapan yerlerden bakkallar, büfe ve kantinlere daha bir çok kurumda alınması gereken tedbirlere yer verildi.

- Sözlü sınavlar mümkün olduğunca online yapılmalı

Çalışma Rehberinde, sözlü sınavlarda/mülakalatlarda alınması gereken tedbirlerde yer aldı. Buna göre sözlü sınavlar/mülakatlar mümkün olduğunca online tercih edilmeli, yüz yüze yapılacak mülakatlarda ise mülakat kurul üyelerini 2 metre sosyal mesafe ile oturması, mülakat evraklarının kişisel kalem ile imzalanması, mülakat sırasında su haricinde su tüketilmemesi, covid19 tanısı, şüphesi olan adaylara yönelik sınavlarda ise tıbbi maske kullanılması gerekiyor. Sözlü sınavlarda ayrıca "Vantilatörler çalıştırılmamalıdır." önerisinde de bulunuldu.

- Kurum içi düşk katılımlı toplatılarda alınması gereken tedbirler

Çalışma Rehberinde, kamu kurumlarındaki düşük katılımlı toplantılarda alınması gereken önlemler için de bazı tedbirlere yer verildi. Küçük katılımlı toplantıların mümkün olduğunca telekonferans yöntemiyle yapılması istendi. Toplantı sürelerinin mümkün olduğunca kısa tutulması, Toplantı salonuna görevli personel dahil 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlama yapılması istendi.

Sağlık Bakanlığı'nın 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle güncellediği rehbere ulaşmak için tıklayınız.
Memurlar.Net - Özel

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