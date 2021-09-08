Borsa güne yatay başladı
|08 Eylül 2021 10:12
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,43 puan ve yüzde 0,03 artarak 1.455,18 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,01 ve holding endeksi yüzde 0,02 ile sınırlı artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 0,97 ile turizm oldu.
BIST 100 endeksi, dün azalan küresel risk iştahı ile günü yüzde 1,35 değer kaybıyla 1.454,74 puandan tamamladı.
Analistler, enflasyondaki yükselişe karşın zayıf istihdam piyasası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarının ekonomik toparlanmaya zarar vereceğine ilişkin endişelerin, yatırımcıları temkinli pozisyon almaya yönlendirdiğini söyledi.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Toplantısı'nda yapacağı konuşmanın izleneceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı verileri ile Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini kaydetti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.450 ve 1.430 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
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