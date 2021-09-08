Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, İtalyan ekibi Novara'ya transfer oldu.
|08 Eylül 2021 10:37
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Son dönemde paylaşımları olay olan yıldız voleybolcu için arkadaşları veda partisi düzenledi. Ebrar partinin renkli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Ebrar Karakurt, Tokyo Olimpiyatları ve Avrupa Şampiyonası'na harika performansıyla damga vurmuştu. Kariyerine yurtdışında devam etme kararı alan yıldız voleybolcu, İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'ya imza attı.
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