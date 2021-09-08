Site yönetimini ele geçiren suç örgütünden aidat dolandırıcılığı
|08 Eylül 2021 11:30
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Pendik'teki bir sitenin yönetimini tehditle ele geçirerek site sakinlerinden haksız kazanç sağladıkları iddia edilen organize suç örgütüne yönelik İstanbul, Bursa ve Van'da düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren bir organize suç örgütünün Pendik'te silah zoruyla yönetimini ele geçirdiği sitenin sakinlerinden aidat ve site içi harcaması adı altında fazla para aldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında İstanbul, Bursa ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 26 kişiden 23'ü yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 7 tabanca, 1 av tüfeği, 440 mermi ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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