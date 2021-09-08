Yıldız Tilbe sonunda koronavirüs aşısı oldu!
|08 Eylül 2021 11:35
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Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum diyen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, 'Gerekirse konserlerimi de iptal ederim' demişti.Tilbe önceki gün fikir değiştirerek ilk doz aşısını yaptırdı.
Yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı en etkili yöntem aşı. Yetkililer de her fırsatta aşı olunması yönünde çağrılar yapıyor. Yıldız Tilbe ise uyarılara rağmen aşı karşıtı açıklamalar yapmıştı.
Salgınla mücadelede alınan tedbirler kapsamında 6 Eylül tarihi itibariyle konser ve etkinlik alanlarına katılacak kişilerin aşı ya da PCR testi yaptırması zorunlu hale getirildi.
'AŞIYI DA, PCR'I DA REDDEDİYORUM'
55 yaşındaki sanatçı ise Covid 19 aşısına ve koronavirüs testine karşı olduğunu açıklamıştı. Yıldız Tilbe, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullanmıştı:
'Aşıyı da, PCR'ı da reddediyorum. Allah'ın dediği olur. İsteyen aşı olur, istemeyen olmaz, bu insanın tercih hakkıdır. Tüm yasaların kanunların üstündedir. İnsanın kişilik hakları dokunulmazdır.'
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