Fırat Kalkanı bölgesinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|08 Eylül 2021 12:01
|+Aa- Yazdır
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi."
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Darbeci Semih Terzi'nin oğlunun yurt dışında olduğu değerlendiriliyor
08 Eylül 2021 09:49
|Adana'da merkezli 3 ilde FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
08 Eylül 2021 08:32
|FETÖ itirafçısı: Sevgilim olduğu için okulu bıraktırdılar
07 Eylül 2021 19:12
|Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
07 Eylül 2021 18:22
|İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 11 tutuklama
07 Eylül 2021 15:32
|'Şike soruşturması FETÖ'nün örgütsel saikleri doğrultusunda yapıldı'
07 Eylül 2021 14:07
|FETÖ'den yargılanan emekli komiser yardımcısına hapis cezası
07 Eylül 2021 13:31
|Eski Sayıştay denetçisi ve eşi sınırda yakalandı
07 Eylül 2021 12:55
|Sayıştay eski denetçisi ve eşi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
07 Eylül 2021 11:15
|FETÖ'nün 'mahrem imamları'na yönelik Konya merkezli operasyonda 8 gözaltı
07 Eylül 2021 10:28