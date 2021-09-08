1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fırat Kalkanı bölgesinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
08 Eylül 2021 12:01
+Aa- Yazdır
Fırat Kalkanı bölgesinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Darbeci Semih Terzi'nin oğlunun yurt dışında olduğu değerlendiriliyor
08 Eylül 2021 09:49		 Adana'da merkezli 3 ilde FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
08 Eylül 2021 08:32
FETÖ itirafçısı: Sevgilim olduğu için okulu bıraktırdılar
07 Eylül 2021 19:12		 Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
07 Eylül 2021 18:22
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 11 tutuklama
07 Eylül 2021 15:32		 'Şike soruşturması FETÖ'nün örgütsel saikleri doğrultusunda yapıldı'
07 Eylül 2021 14:07
FETÖ'den yargılanan emekli komiser yardımcısına hapis cezası
07 Eylül 2021 13:31		 Eski Sayıştay denetçisi ve eşi sınırda yakalandı
07 Eylül 2021 12:55
Sayıştay eski denetçisi ve eşi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
07 Eylül 2021 11:15		 FETÖ'nün 'mahrem imamları'na yönelik Konya merkezli operasyonda 8 gözaltı
07 Eylül 2021 10:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:35 - Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmaları sürüyor12:18 - Erdoğan: Türkiye hidroelektrik kapasitesinde ilk 10 ülke arasında12:14 - 'Tabip unvanını kullandığı' iddia edilen Metin Hara beraat etti12:08 - MB Başkanının açıklaması sonrasında dolar hızla yükseldi12:08 - Maiyetindeki memurlara 'pis köle' diyen müftü, memuriyetten atıldı!12:05 - Rum Eğitim Bakanlığından öğretmenlere 'kitabın Atatürk sayfasını yırtın' genelgesi
12:04 - 'Arıtılmış atık suları tarımsal sulamada kullanarak kaynak yaratacağız'12:02 - Edirne'de üniversite öğrencileri yüksek ev kiralarına tepkili12:01 - Fırat Kalkanı bölgesinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:59 - 'Gıda takviyeleri sadece eczanelerde satılsın' talebi11:56 - Telefonunda müstehcen çocuk videoları bulunan sanığa hapis11:55 - Kovid-19'un 'Mu' ve diğer varyantlarına karşı en etkili silah tam doz aşı
11:52 - MB Başkanı: Enflasyon son çeyrekte düşüşe geçecek11:37 - Küresel iklim krizi nedeniyle uçuş maliyeti 3 bin dolar artacak11:35 - Yıldız Tilbe sonunda koronavirüs aşısı oldu!11:34 - Efsane Vali'nin oğlu konuştu: Koltuğu kaybederim endişesi olmadan mücadele ederdi11:30 - Site yönetimini ele geçiren suç örgütünden aidat dolandırıcılığı
11:22 - Son günlerde artan solunum yolu enfeksiyonu ile Kovid-19 karıştırılabiliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar.net maaş robotunda yeni güncellemeler yapıldı
Rıdvan Dilmen'den tepki çeken sözler... 8 bin liraya çalışan insanlar var!
Tarlada çalışırken atama haberi geldi
Darbeci Semih Terzi'nin oğlunun yurt dışında olduğu değerlendiriliyor
YÖK Başkanı, üniversitelerde yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı
Gözde bölümlerde 13 bin kontenjan boş kaldı
Kazada hayatını kaybeden öğrenci Tıp Fakültesini kazanmış
Pedofili davranış gösteren öğretmen memuriyetten çıkarıldı
Şenol Güneş: Şeytani düzeni bozamadım
Elektriğe yüzde 20 zam gündemde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
meritokrasi 3
markette bugün 4
Liyakat 1
Varyantları takipte zorlanmak 5
philadelphia 2
aşılıların yoğun bakımda yatma sebepleri 3
kömür torbasından göktaşı çıkması 3
çizgi film 5
Lost 1
cürmün yetmez 1
SON İLANLAR
Ankara Akyurt Belediyesi 25 geçici işçi alacak
Düzce Çilimli Belediyesi 6 geçici işçi alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 14 geçici işçi alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Antalya Kaş Likya Turizm 7 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Geçici 4 İşçi Alacak
Ordu Ortur Turizm 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 29 İşçi Alacak
Kayser İncesu İmar Geçici 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam