'Tabip unvanını kullandığı' iddia edilen Metin Hara beraat etti
|08 Eylül 2021 12:14
|+Aa- Yazdır
İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Metin Hara katılmadı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Hara'nın üzerine atılı suçtan delil yetersizliği nedeniyle beraatine karar verilmesini talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan Hara'nın avukatı da müvekkilinin beraatini istedi. Mahkeme, Metin Hara'nın beraatine karar verdi.
5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU
İddianameye göre 13 Temmuz 2017'de BİMER'e Metin Hara'nın şikayet edilmesi üzerine, ihbarın Beşiktaş Kaymakamlığı'na gönderildiği, kaymakamlığa bağlı ilçe sağlık müdürlüğü yaptığı incelemede, Hara'nın sahibi olduğu "İnsanagüven" isimli danışmanlık şirketinin faaliyet izni bulunmadığını, Hara'nın hekim olduğuna dair diploması olmadığı ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında bulunan uygulamaları yapabileceğine dair herhangi bir sertifikasının bulunmadığı halde "Tamamlayıcı Tıp Uzmanı" unvanını kullandığı tespitiyle işyeri o dönem mühürlenerek savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
İnternet üzerinde yapılan araştırmada da Metin Hara'nın kendisini "fizyoterapist, enerji uzmanı ve tamamlayıcı tıp uzmanı" olarak tanıttığı, eğitimler düzenlediği, seanslar ile hastalıkları tedavi ettiği, tedaviye yardımcı olduğu gibi beyanlarda bulunduğu kaydedildi. Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada Metin Hara'nın, İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulu mezunu olduğu, başka "Tamamlayıcı Tıp Uzmanı" unvanını kullanabileceği bir belgesi ve diplomasının bulunmadığı belirtildi. Suçlamaları reddeden Metin Hara'nın, bu zamana kadar herhangi bir belge ibraz etmediği kaydedilen iddianamede, "Diploması olmadığı halde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak" suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Maiyetindeki memurlara 'pis köle' diyen müftü, memuriyetten atıldı!
08 Eylül 2021 12:08
|Telefonunda müstehcen çocuk videoları bulunan sanığa hapis
08 Eylül 2021 11:56
|AYM: Valiliğin bir eyleme yönelik protesto gösterileri yasaklaması Anayasa'ya aykırı
08 Eylül 2021 10:28
|Patronun fazla mesai oyununu Yargıtay bozdu
08 Eylül 2021 09:57
|Pedofili davranış gösteren öğretmen memuriyetten çıkarıldı
08 Eylül 2021 09:00
|Dedikoducu kaynanaya ceza
08 Eylül 2021 08:35
|Savcılık bu ölüme 'intihar' dedi, dosyaya takipsizlik verdi
07 Eylül 2021 17:12
|Otomobiliyle 2 kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
07 Eylül 2021 16:13
|Zimmetine para geçiren İcra müdür yardımcısından 'kumar' itirafı
07 Eylül 2021 15:27
|Palu davasının kilit ismine ağırlaştırılmış müebbet hapis
07 Eylül 2021 15:04