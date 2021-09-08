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Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı başlatılan temizlik çalışmaları sahilde devam ediyor.
08 Eylül 2021 12:35
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Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmaları sürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahildeki bazı noktalarda görülen kirliliği temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kumsal temizliğinde traktörler de kullanılıyor.

Suriye'den önceki hafta kaynaklı petrol sızıntısı sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile İskenderun Körfezi ve Mersin kıyılarında önlemler alınmaya başlanmıştı.
Anadolu Ajansı
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