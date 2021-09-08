1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sınıfta kalp krizi geçiren lise öğrencisi yaşamını yitirdi

Antalya'da sınıfta kalp krizi geçiren 16 yaşındaki lise öğrencisi, hayatını kaybetti.
08 Eylül 2021 13:09
+Aa- Yazdır
Sınıfta kalp krizi geçiren lise öğrencisi yaşamını yitirdi

Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 16 yaşındaki Efe Asaf Dur, ders sırasında fenalaştı.

Sınıf öğretmeninin ihbarıyla okula gelen 112 Acil Servis ekipleri Dur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Dur'un cenazesi Antalya Adli Tıp morguna götürüldü.

Burada yapılan otopside kalp krizi geçirdiği belirlenen Dur'un cenazesi yakınları tarafından alındı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İçme suyu azalan ilde dönüşümlü su uygulamasına geçilecek
08 Eylül 2021 15:10		 Meslek dededen toruna geçti, üretilen makineler Avrupa ülkelerinin gözdesi oldu
08 Eylül 2021 14:42
Van Gölü de alarm veriyor: Çekilme 1 kilometreyi aştı
08 Eylül 2021 13:30		 Kahramanmaraş'ta 7 bin 500 yıllık yerleşim yeri bulundu
07 Eylül 2021 22:37
Validen aşı olmayan öğretmen ve imamlara 'savunma alacağız' uyarısı
07 Eylül 2021 16:57		 Dünyayı saran koronavirüs, 32 haneli bu köye giremedi
07 Eylül 2021 16:47
Protokolde 'yaşlı teyze' krizi! 'Ben buraya oturacağım'
07 Eylül 2021 16:08		 Yükseklik korkusunu 12 metrelik direklerde voleybol oynayarak yeniyorlar
07 Eylül 2021 15:22
İstanbul Beltur'da çay 5 TL oldu
07 Eylül 2021 14:38		 Antalya Kumluca açıklarında 4,5 büyüklüğünde
07 Eylül 2021 14:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:39 - Soruşturma sonlandı: Coca Cola'dan taahhüt alındı15:30 - Arsasından geçen yolu açtıran savcı hakkında suç duyurusunda bulundu15:30 - Bir örnek uygulama daha! Unvan değişikliğinde tüm adaylara 100 puan verildi15:20 - FETÖ'den hapis cezası bulunan ihraç öğretmen yakalandı15:17 - Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi doktor tutuklandı15:10 - İçme suyu azalan ilde dönüşümlü su uygulamasına geçilecek
15:05 - Hamileyken korona olan iki anne hayatını kaybetti15:00 - AYM, 'Adamına göre muamele tavan yaptı' dediği için kınama cezası alan memuru haklı buldu14:59 - Yağışlar ağustosta yüzde 52 arttı14:57 - Yurt yönetim memurları farklı maaş alacak14:55 - 'Zengin olma' vaadiyle dolandırdılar, mağdurlarla pasta dahi kestiler14:44 - TFF basın danışmanı Ersin Düzen istifa etti
14:42 - Meslek dededen toruna geçti, üretilen makineler Avrupa ülkelerinin gözdesi oldu14:35 - Şehit Muammer Yiğit Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı14:29 - Meslek ders kitapları ilk kez ücretsiz olarak dağıtıldı14:19 - Eski milletvekilinden yılan zehirli antikor önerisi14:18 - Köpeklerden kaçarken düşüp kolunu kırdı
14:12 - Ak partili eski yönetici, Deva Partisi kurucusu hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar.net maaş robotunda yeni güncellemeler yapıldı
Rıdvan Dilmen'den tepki çeken sözler... 8 bin liraya çalışan insanlar var!
YÖK Başkanı, üniversitelerde yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı
Tarlada çalışırken atama haberi geldi
Kavcıoğlu'nun mesajı sonrasında dolar hızla yükseldi
Darbeci Semih Terzi'nin oğlunun yurt dışında olduğu değerlendiriliyor
Gözde bölümlerde 13 bin kontenjan boş kaldı
Maiyetindeki memurlara 'pis köle' diyen müftü, memuriyetten atıldı!
Kazada hayatını kaybeden öğrenci Tıp Fakültesini kazanmış
Pedofili davranış gösteren öğretmen memuriyetten çıkarıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Deprem 1
sirke 2
evlenmek istemeyen kızı tinerle yakmak 2
yeşil zeytin 1
mu varyantı 2
google mapsta bile görünen veli 1
bizim oğlanın muhteşem projesi 1
kafasına göre takılan insan 2
philadelphia 2
baltayla televizyon parçalamak 2
SON İLANLAR
Namık Kemal Üniversitesi 13 işçi alacak
Malatya Arapgir Öğretmenevi geçici işçi alacak
Kars Sarıkamış Orduevi işçi alacak
Bolu Kıbrıscık Belediyesi geçici işçi alacak
Adıyaman Polisevi işçi alacak
Çanakkale Ayvacık Belediyesi geçici işçi alacak
Ankara Akyurt Belediyesi 25 geçici işçi alacak
Düzce Çilimli Belediyesi 6 geçici işçi alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 14 geçici işçi alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam