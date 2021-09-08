1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Van Gölü de alarm veriyor: Çekilme 1 kilometreyi aştı

Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü'nde, yağışların azalmasıyla son yılların en geniş alanlı çekilmesi meydana geldi.
08 Eylül 2021 13:30
+Aa- Yazdır
Van Gölü de alarm veriyor: Çekilme 1 kilometreyi aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, temmuz ayı sıcaklık ve yağış değerlendirmesi raporlarına göre Van ve çevresi son yılların en kurak dönemini yaşıyor.

Bölgedeki birçok dere ve gölet gibi Van Gölü'nde de kuraklığın etkisi görülüyor. Gölün bazı sahillerinde kurak alanlar oluştu.

Gölün çekilmesiyle daha önce su altındaki bazı bölgeler ve mikrobiyalitler yeniden yüzeye çıkmaya başladı.

Van Gölü'nün diğer sahillerine göre, su derinliği daha az olan Erciş ilçesinin Çelebibağ bölgesinde incelemeler yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, bölgedeki çekilmenin 1 kilometreyi aştığını söyledi.

"Buharlaşma, yağışın nerdeyse üç katı"

Su derinliğinin daha az olduğu Çelibibağ bölgesinde yaklaşık 3 metrelik bir düşüşün yaşandığını belirten Akkuş, "Ülkemizde birçok gölün tamamen kuruduğu yönünde haberler alıyoruz, Akşehir Gölü gibi. Fakat Van Gölü diğer göllere göre daha hassas. Yazın buharlaşmayla gölden su uzaklaşıyor, kışın ve sonbaharda da kar ve yağmurların başlamasıyla su girdisi oluyor. Buharlaşmanın fazla olduğu yıllarda gölün su seviyesi düşerken, yağışın fazla olduğu yıllarda su seviyesi yükseliyor. Şu anda Van Gölü'ndeki buharlaşma, yağışın nerdeyse üç katı." dedi.

"Şu anki alçalma görülenin çok çok daha üstünde"

Böyle olunca Van Gölü'ne giren suyun, üç katı uzaklaştığını aktaran Akkuş, Van Gölü'nün her yıl 1-1,5 metre alçalıp yükselme gösterdiğini, fakat şu andaki alçalmanın görülenin çok çok daha üstünde olduğunu söyledi.

Akkuş, şöyle devam etti:

"İnceleme yaptığımız Çelebibağı Mahallesi'nde Van Gölü'ndeki çekilmenin 1 kilometreyi aştığını görüyoruz. Bu durum böyle davam ederse üzülerek ifade etmek isterim ki; daha da çekileceğine şahitlik etmiş olacağız. Van Gölü kapalı bir göl olduğundan dolayı 800 bin yıl boyunca sürekli alçalmış ve yükselmiş. Kimi zaman öyle yükselmiş ki şimdiki su seviyesinin 150 metre üzerine çıkmış.

Van il merkezi, Erciş ilçe merkezi sular altında kalmış. Son 6 bin yıldır su seviyesi bu şekilde iklime bağlı olarak alçalıp yükseliyor. Buradaki yaşlılar ile konuştuğumuz zaman son 80 yıldır böylesi bir çekilmeye şahitlik etmediklerini söylüyor. Diliyoruz ki bu alçalma daha da devam etmesin."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İçme suyu azalan ilde dönüşümlü su uygulamasına geçilecek
08 Eylül 2021 15:10		 Meslek dededen toruna geçti, üretilen makineler Avrupa ülkelerinin gözdesi oldu
08 Eylül 2021 14:42
Sınıfta kalp krizi geçiren lise öğrencisi yaşamını yitirdi
08 Eylül 2021 13:09		 Kahramanmaraş'ta 7 bin 500 yıllık yerleşim yeri bulundu
07 Eylül 2021 22:37
Validen aşı olmayan öğretmen ve imamlara 'savunma alacağız' uyarısı
07 Eylül 2021 16:57		 Dünyayı saran koronavirüs, 32 haneli bu köye giremedi
07 Eylül 2021 16:47
Protokolde 'yaşlı teyze' krizi! 'Ben buraya oturacağım'
07 Eylül 2021 16:08		 Yükseklik korkusunu 12 metrelik direklerde voleybol oynayarak yeniyorlar
07 Eylül 2021 15:22
İstanbul Beltur'da çay 5 TL oldu
07 Eylül 2021 14:38		 Antalya Kumluca açıklarında 4,5 büyüklüğünde
07 Eylül 2021 14:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:39 - Soruşturma sonlandı: Coca Cola'dan taahhüt alındı15:30 - Arsasından geçen yolu açtıran savcı hakkında suç duyurusunda bulundu15:30 - Bir örnek uygulama daha! Unvan değişikliğinde tüm adaylara 100 puan verildi15:20 - FETÖ'den hapis cezası bulunan ihraç öğretmen yakalandı15:17 - Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi doktor tutuklandı15:10 - İçme suyu azalan ilde dönüşümlü su uygulamasına geçilecek
15:05 - Hamileyken korona olan iki anne hayatını kaybetti15:00 - AYM, 'Adamına göre muamele tavan yaptı' dediği için kınama cezası alan memuru haklı buldu14:59 - Yağışlar ağustosta yüzde 52 arttı14:57 - Yurt yönetim memurları farklı maaş alacak14:55 - 'Zengin olma' vaadiyle dolandırdılar, mağdurlarla pasta dahi kestiler14:44 - TFF basın danışmanı Ersin Düzen istifa etti
14:42 - Meslek dededen toruna geçti, üretilen makineler Avrupa ülkelerinin gözdesi oldu14:35 - Şehit Muammer Yiğit Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı14:29 - Meslek ders kitapları ilk kez ücretsiz olarak dağıtıldı14:19 - Eski milletvekilinden yılan zehirli antikor önerisi14:18 - Köpeklerden kaçarken düşüp kolunu kırdı
14:12 - Ak partili eski yönetici, Deva Partisi kurucusu hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar.net maaş robotunda yeni güncellemeler yapıldı
Rıdvan Dilmen'den tepki çeken sözler... 8 bin liraya çalışan insanlar var!
YÖK Başkanı, üniversitelerde yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı
Tarlada çalışırken atama haberi geldi
Kavcıoğlu'nun mesajı sonrasında dolar hızla yükseldi
Darbeci Semih Terzi'nin oğlunun yurt dışında olduğu değerlendiriliyor
Gözde bölümlerde 13 bin kontenjan boş kaldı
Maiyetindeki memurlara 'pis köle' diyen müftü, memuriyetten atıldı!
Kazada hayatını kaybeden öğrenci Tıp Fakültesini kazanmış
Pedofili davranış gösteren öğretmen memuriyetten çıkarıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
philadelphia 2
aşılıların yoğun bakımda yatma sebepleri 3
evlenmek istemeyen kızı tinerle yakmak 2
bizim oğlanın muhteşem projesi 1
cürmün yetmez 1
Liyakat 1
kafasına göre takılan insan 2
Lost 1
karşı cinste mide bulandıran özellikler 2
yeşil zeytin 1
SON İLANLAR
Namık Kemal Üniversitesi 13 işçi alacak
Malatya Arapgir Öğretmenevi geçici işçi alacak
Kars Sarıkamış Orduevi işçi alacak
Bolu Kıbrıscık Belediyesi geçici işçi alacak
Adıyaman Polisevi işçi alacak
Çanakkale Ayvacık Belediyesi geçici işçi alacak
Ankara Akyurt Belediyesi 25 geçici işçi alacak
Düzce Çilimli Belediyesi 6 geçici işçi alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 14 geçici işçi alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam