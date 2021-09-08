Mersin'de yetişiyor ABD'li askerlere gönderiliyor: Tanesi 30 lira
|08 Eylül 2021 13:35
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Türkiye'de ilk defa 2014 yılında ekimi yapılan ejder meyvesi, en çok para kazandıran
alternatif ürün oldu. Bahçede tanesi 30 liraya kadar satılan meyve, bir dönümden
yaklaşık 40 bin lira kazanç sağlıyor.
Erdemli'nin Tömük Mahallesi'nde domates serasını ejder meyvesi serasına çeviren
Bahire Timurtaş (45), "4 yıl önce domates seramız vardı ve gelirimiz çok
düşüktü. Bir arkadaşımızın tavsiyesi üzerine alternatif ürün olarak ejder meyvesi
diktik. 3 yıldır ejder meyvesinin hasadını yapıyoruz ve gerçekten çok mutluyuz.
Bakımı çok kolay ve kazancı da çok olan bir meyve. Şu anda dalında tanesini
25-30 TL'den satıyoruz. Pazar sorunumuz hiç yok. Bir dönümden yılda 40-50 bin
TL arası gelir elde ediyoruz. Seramızda ejder meyvesi hasadı yapıyoruz. Bütün
çiftçilerimize tavsiye ediyorum" dedi.
130 DEKARLIK ALANDA ÜRETİM
Ziraat Mühendisi Mustafa Besili ise, "Mersin'in iklimi dolayısıyla Asya ve Güney Amerika ülkelerinde yetiştirilen ejder meyvesi, burada da çok rahatlıkla yetiştirilebiliyor. Çiftçilerimizin alternatif ürün olarak dikimine başladığı ejder meyvesi her geçen gün üretimi de artmaktadır. Mersin bölgesinde şu anda yaklaşık 130 dekarlık alanda üretim yapılıyor. Bu üretim miktarı gelecek yıllarda da daha da artacaktır.
İlaçsız sadece doğal olarak yetiştirilen ve özellikle diyabet hastalarının
çok tükettiği ejder meyvesi, vitamin ve mineral bakımından da çok zengin bir
meyve. Domates ve diğer sebzelere oranla kazancı çok olan ejder meyvesi, üreticilerin
gözdesi olmaya devam ediyor. Bakımı kolay ve masrafı az olan ejder meyvesinin
bölgemizde daha çok yetiştirilmesi için çiftçilerimize yardımcı oluyoruz"
diye konuştu.
"YURT DIŞINDAN YOĞUN TALEP"
Ejder meyvesi üreticisi Zekeriya Akyar da şunları söyledi:
"Ejder meyvesi bölgemizde hızla üretimi yapılan bir meyve. Özellikle yurt dışından büyük talep gören ejder meyvesi, Rusya, Ukrayna, Irak gibi ülkelere ihracatı yapılıyor. Şu anda ejder meyvesini Irak'ta bulunan Amerikan askerlerinin isteği üzerine Irak'a gönderiyoruz. Amerikalılar ejder meyvesini çok seviyor.
Tanesi 25-30 TL'den alınan ejder meyvesi hem üreticisini sevindiriyor hem de
tüccarını sevindiriyor. Ejder meyvesi hasadı bölgemizde devam ediyor."
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