Bir il daha aşı haritasında 'mavi' renge döndü

Van, korona virüs aşılama oranıyla yüzde 75'in üzerine çıkarak 'mavi' kategoriye ulaştı. Salgının başından bu yana tedbirlere uyulan ve Türkiye'de en iyi 5 ilin arasında yer alan Van, aşılamadaki başarıyı biraz geç yakaladı. Aşılamanın ilk başladığı dönemlerde Türkiye ortalamasının çok gerisinde olan Van, yetkililerin yaptığı bilgilendirme ve kent genelinde kurulan aşı stantları sayesinde aşılama oranını yüzde 75'in üzerine çıkarmayı başardı.

Sağlık Bakanı Van'ı örnek il gösterdi

Van'ın aşılamadaki atağı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da dikkatini çekti. Bakan Koca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Doğu Anadolu'da mavi illerin sayısı artmaya başladı. Van'da ilk doz aşı oranı yüzde 75'in üzerinde. Van'ı kutluyor, örnek alıyoruz. Van, Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranıyla da örnek olmalı" ifadelerine yer verdi.

"Mavi kategoriye geçtik ama işimiz bitmedi"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, aşı çalışmalarında önemli bir seviyeye geldiklerine dikkat çekti. Korona virüs haritasında mavi kategoriye geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Vali Bilmez, "Van'da GENÇ nüfusumuz çok fazladır. Nüfusumuzun yüzde 64'e yakını 60 yaşın altındadır. Genç nüfusta maalesef isteğimiz başarıyı çok çabuk elde edemedik. Dün itibariyle mavi kategoriye geçtik ama işimiz bitmedi. İkinci doz aşılarda da bu başarıyı yakalamamız gerekir. Bütün hastanelerimiz, sağlık ocakları ve aile hekimlerimizde aşı yapılmaktadır. Şehirde aşı için 80'nin üzerinde gezici ekip kurduk. Şehrin farklı noktalarında 40'ın üzerinde sabit aşı noktaları kurduk. Bu ekipleri 7/24 görev yapmakta" diye konuştu.

"Herkesin kurallara uymasını istiyoruz"

Şu an korona virüs günlük vaka oranında beli bir düşüş yaşandığını dile getiren Bilmez, "Birkaç hafta önce günlük vaka sayımız 400 civarındaydı. Bu sayı şimdi 100-150 bandına indi. Hastanelerdeki doluluk oranımız bir ara yüzde 90'nı bulmuştu. Şu an covid-19 için ayrılan bölümlerde doluluk oranı yüzde 37 seviyesinde. Temennimiz halkımızın hijyen, maske ve mesafeye duyarlılığı devam ettirmesidir. Hayatın normale dönmesi için herkesin kurallara uymasını istiyoruz. 18 yaş üzerinde aşı oranında yüzde 70'i yakaladık. Toplam 923 bin 126 doz aşı yapıldı. Bunun 534 bin 856'ı birinci doz, 348 bin 460'ı ikinci doz ve üçüncü doz yapanlar ise 39 bin 810'dur" şeklinde konuştu.