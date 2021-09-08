Oyuncu Ayşegül Çınar'ın davası ACM'ye gönderildi

Beyoğlu'ndaki bir otelin restoranında çıkan kavgaya ilişkin oyuncu Ayşegül Çınar ile erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun yargılanmasına devam edildi. İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Furkan Çalıkoğlu SEGBİS aracılığıyla katılırken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"Elindeki iki bıçağı bana göstererek boğazımı keseceğini söyledi''

Olay yerinde aşçı olarak çalıştığını belirten müşteki Nebi Can Bozyiğit beyanında, ''Sanık Furkan'ı önceden tanımıyorum. Sanık Furkan olay çıkardı, kimlerle kavga ettiğini bilmiyorum. Bana birilerini sordu, ben de anlayamadığım için yüzüne baktım. Sonra yanağıma tokat attı, ben de kaçmaya başladım. Servis asansörüne bindim, o da benimle bindi. Elinde 2 adet bıçak vardı. Kolumdan bıçakladı, kendimi korumaya çalıştım. Bağırmaya başladım. Bunun dışında fiziksel müdahalem olmadı. Asansörün kapısı açık bir şekilde bulunuyordu. Elindeki iki bıçağı bana göstererek boğazımı keseceğini söyledi. O sırada diğer sanık Ayşegül Çınar bizi görünce sanık Furkan'a müdahale etti. Eğer müdahale etmeseydi boğazımı kesebilirdi. Ben asansörden kaçtım ve başka bir yere saklandım. Sanık ve Ayşegül Çınar orada kaldı. Sanıktan şikayetçiyim ve davaya katılmak istiyorum" dedi.

"Furkan, polis memurunun cebinden silahı alarak, bize ateş etti"

Müşteki polis memuru V.K. ise beyanında, "Biz ihbar üzerine olay yerine gittiğimizde sanığın elinde bıçak yoktu ancak etrafa saldırarak küfürler ediyordu ve eşyaları yerlere atarak olay çıkarıyordu. Biz kendisini sakin kalması konusunda uyardık ancak etrafa saldırmaya devam ediyordu. Bunun üzerine sanık, müşteki polis memurunun cebinden silahı alarak, bize ateş etti. Biz hiçbir şekilde kendisine ateş etmedik ve silahın üzerine atlayarak elinden almaya çalıştık. Polis memurları olarak 8-9 kişiydik. Silahı elinden aldık ve kelepçeleyerek karakola götürdük. Kendisi orada küfür ve hakaretler içeren sözlerde bulundu, zaten dosyasında da mevcuttur. Sanıktan şikayetçiyim davaya katılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Olayın mağduru Furkan Çalıkoğlu'dur"

Restoranda oturduğu esnada bir şahsın şişeyi alarak sanık Furkan Çalıkoğlu'nun kafasında parçaladığını söyleyen avukatı, "Bu olmadan önce olay yerinde herhangi bir arbede yaşanmamıştı. Müvekkilim bunun şokunda ayağa kalkıyor ve sonraki olaylar cereyan ediyor. Büyük bir haksız tahrik söz konusudur. Müvekkilimin vücudunda çok ciddi yaralanmalar vardır. Konuyla ilgili suç duyurusunda da bulunduk. Beraatını talep ediyoruz. 70 gündür tutuklu, tahliyesini talep ediyoruz. Müvekkilim bıçakları kendi rızasıyla iade etti. Kesinlikle bir direnmesi söz konusu değildir. Esasında olayın mağduru kendisidir" diye konuştu.

Savunma yapan sanık Furkan Çalıkoğlu ise, beraatını ve tahliyesini talep etti. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanık Furkan Çalıkoğlu'nun eyleminin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, dava dosyasının Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini istedi. Sanık Furkan Çalıkoğlu'nun eyleminin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu kapsamında değerlendirilmesine karar veren mahkeme, dava dosyasının görevsizlik kararı ile Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 polis, 2 bekçi ile restoran sahibi ve çalışanlarından oluşan 14 kişinin 'müşteki' olarak yer aldı. İddianamede, oyuncu Ayşegül Çınar'ın, 'görevli memura hakaret' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 1 yıl 10 aydan 6 yıla kadar, erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun ise, 'görevli memura hakaret', 'silahla tehdit', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'mala zarar verme' ve 'silahla yaralama' suçlarından 3 yıl 11 aydan 16 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.