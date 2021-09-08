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Sakarya'da uçak düştü ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde vatandaşlar tarafından yapılan uçak düştü ihbarı ekipleri alarma geçirdi. İhbar alanına çok sayıda 112 acil yardım ekibi sevk edildi.
08 Eylül 2021 14:10
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Sakarya'da uçak düştü ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Edinilen bilgiye göre Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesi mevkisinde uçak düştüğünü iddia eden vatandaşlar, durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı
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