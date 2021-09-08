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Sakarya'da uçak düştü ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde vatandaşlar tarafından yapılan uçak düştü ihbarı ekipleri alarma geçirdi. İhbar alanına çok sayıda 112 acil yardım ekibi sevk edildi.
|08 Eylül 2021 14:10
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