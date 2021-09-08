Ak partili eski yönetici, Deva Partisi kurucusu hayatını kaybetti
|08 Eylül 2021 14:12
|+Aa- Yazdır
Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur yaşamını yitirdi. Uğur, uzun süredir beyin tümörü ile mücadele ediyordu.
Uğur'un Twitter hesabından, "Babamız Ahmet Edip Uğur Hakk'a yürüdü. 9 Eylül Perşembe günü Balıkesir Zağnos Paşa Camii'nden öğle namazı müteakip Başçeşme Mezarlığı'na defnedilecektir" denildi.
AHMET EDİP UĞUR KİMDİR?
Ahmet Edip Uğur 1950 yılında Balıkesir'de dünyaya gelmiş Türk siyasetçi ve iş insanıdır.
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Balıkesir Şube Başkanlığı ve AKP Balıkesir il başkanlığı yaptı. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı. 18.,22.,23. ve 24. Dönem Balıkesir Milletvekili. Uğur, evli ve 3 çocuk babasıdır.
2008 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve "Mali ve İdari İsler" Başkanı olmuştur. Ayrıca Türkiye-Endonezya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanıdır.
Balıkesir Milletvekili olarak 18. Dönemde Parlamento'ya girmiştir. AK Parti Balıkesir Kurucu İl Başkanlığı' da yapan Ahmet Edip Uğur , 22. Dönemde ikinci kez Milletvekili seçilmiştir. 2007 Genel Seçimlerinde 23. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak yeniden Parlamento'ya girdikten sonra Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.
30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Daha sonra istifa etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hamileyken korona olan iki anne hayatını kaybetti
08 Eylül 2021 15:05
|Yağışlar ağustosta yüzde 52 arttı
08 Eylül 2021 14:59
|Eski milletvekilinden yılan zehirli antikor önerisi
08 Eylül 2021 14:19
|Mersin'de yetişiyor ABD'li askerlere gönderiliyor: Tanesi 30 lira
08 Eylül 2021 13:35
|Meteorolojiden bazı iller için sağanak uyarısı
08 Eylül 2021 13:12
|Takıları ve iki mührüyle gömülen kadın yöneticinin mezarı bulundu
08 Eylül 2021 12:59
|Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmaları sürüyor
08 Eylül 2021 12:35
|'Gıda takviyeleri sadece eczanelerde satılsın' talebi
08 Eylül 2021 11:59
|Efsane Vali'nin oğlu konuştu: Koltuğu kaybederim endişesi olmadan mücadele ederdi
08 Eylül 2021 11:34
|Son günlerde artan solunum yolu enfeksiyonu ile Kovid-19 karıştırılabiliyor
08 Eylül 2021 11:22