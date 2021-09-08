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Köpeklerden kaçarken düşüp kolunu kırdı

İstanbul Sarıyer'de, sabah namazı için camiye giden iki çocuğu köpekler kovaladı. 14 yaşındaki çocuğun yokuş aşağı koşarken düşerek kolunu kırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
08 Eylül 2021 14:18
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İstanbul Sarıyer'de 14 yaşındaki Arda Suna bir arkadaşı ile sabah namazına camiye gitmek için evden çıktı.

İki çocuk, sokakta yürüdükleri sırada kendilerine doğru koşan sokak köpeklerini görünce panikle koşmaya başladı.

Yokuş aşağı koşarken terliği takılan Arda Suna yere düşerek yuvarlandı. Kalkıp yürüyerek eve giden Arda Suna annesi tarafından hastaneye götürüldü.

Çocuğun kırık olduğu tespit edilen kolu alçıya alındı.

"Oğlum okula gidemiyor, bizler işe gidip gelemiyoruz"

Anne Suna, "Hastaneye gittiğimizde kolunun kırık olduğunu ve üç hafta alçıda kalacağını öğrendik. Okullar açıldı bir yandan. Aynı köpekler tarafından beş yıl önce de yine saldırıya uğradı benim oğlum. Merdivenlerden düşmüştü. Bu seferki daha ağır bir şekilde oldu. Bu köpeklerin kesinlikle buradan alınmasını istiyoruz. Oğlum okula gidemiyor. Bizler işe gidip gelemiyoruz" dedi.

Arda Suna da, "Sabah arkadaşımla camiye gidiyorduk. Tam bayırı çıktık önümüze iki tane köpek geldi. Arkadaşım koşmaya başladı sonra üstüme doğru geldi, sarı olan köpek. Ben de olayın korkusuyla aşağıya doğru koşarken takla attım" diye konuştu.

O anlar bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
DHA
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