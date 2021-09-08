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Eski milletvekilinden yılan zehirli antikor önerisi

Eski MHP milletvekili Dr. Nesrin Ünal, oğlu ile yaptığı bir çalışmayı paylaşarak ilginç bir öneride bulundu. Ünal "Yılan zehrini alan atın ürettiği antikor Kovid-19'un da bağlandığı reseptöre yapışmasını engelliyor" dedi.
08 Eylül 2021 14:19
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Eski milletvekilinden yılan zehirli antikor önerisi

Milyonlarca insanın gözü aşı çalışmalarındayken eski MHP milletvekili Nesrin Ünal'dan ilginç bir öneri geldi.

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Nesrin Ünal'la olan görüşmesini "Önce şaka yapıyor sandım" diyerek anlattı. Sarıkaya eski vekilin önerisini şu sözlerle anlattı: "Koronavirüs, yılan zehiri, at sendromu. Bu üçlünün bir araya gelebileceğine ihtimal vermek oldukça zor. Üçünün birbiri ile ilişkisini bir araya getiren de eski Antalya milletvekili, Dr. Nesrin Ünal. Kendisi gibi doktor olan oğlu Hicazi Ünal ile birlikte yaptıkları araştırma sonucunda Kovid-19 ile yılan zehri arasındaki bağı tespit etmişler. Bununla da kalmamışlar, 20 Nisan 2020'de notere gidip tescilini yaptırmışlar. Yani 1,5 yıl kadar önce bu sonuca varmışlar. "

"YILAN ZEHRİ, KORONA İLE AYNI TEPKİYİ VERİYOR"
Dr. Nesrin Ünal, önceki gün telefonda sohbet ederken konuyu açtı, koronavirüs kapanlara karşı yılan zehri ile karşılaşmış atın serumunun iyi geleceğini belirtip 'Oğlum Hicazi ile yaptığımız çalışma gösterdi ki yılan zehri ile Kovid-19 aynı reseptörü etkiliyor; aynı tepkiyi veriyor. İkisi de hücrede gidip aynı yere yapışıyor.'

NASIL ETKİLİ OLDUĞUNU DA ANLATTI
Ünal, yılan zehrine karşı üretilen panzehrin nasıl elde edildiğini de şu ifadelerle açıklıyor: 'Yılan zehrinden bir miktar atlara verilir. Vücutlarında yılan zehrine karşı bir antikor oluşur; bunlar alınır ve serum haline getirilip yılan sokmasına karşı panzehir olarak kullanılır. Bu serum yılan zehrinin, Kovid-19'un da bağlandığı reseptöre yapışmasını engeller. Yılan panzehrine kullanılan serum koronavirüsün de hücreye girmesini durdurur.'

Bir laboratuvar çalışmalarının olmadığını, ancak Brezilya'da maymunlar üzerinde yapılan deneylerin olumlu sonuçlandığına yönelik bir çalışmanın olduğunu söyledi."
Memurlar.Net
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