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Meslek ders kitapları ilk kez ücretsiz olarak dağıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, mesleki ve teknik eğitimde, eğitim programlarının sektörün reel ihtiyaçlarına göre güncellenmesinin ardından meslek ders kitapları da ilk kez ücretsiz kitap kapsamına alındı.
08 Eylül 2021 14:29
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Meslek ders kitapları ilk kez ücretsiz olarak dağıtıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 47 alan ve 105 dalda eğitim veren 3 bin 156 meslek lisesinin bulunduğunu söyledi.

Özer, "Bu liselerde okuyan 9. sınıf öğrencilerinin meslek ders kitapları da artık ücretsiz olarak basılarak okulların açılışı ile birlikte masalarındaki yerini aldı. Böylece mesleki ve teknik eğitimde, eğitim programlarının sektörün reel ihtiyaçlarına göre güncellenmesinin ardından meslek ders kitaplarını da ilk kez ücretsiz kitap kapsamına almış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

1 milyon 680 bin 92 kitap dağıtıldı

Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde eğitim yapılan 9. sınıflarda, 47 alanda kullanılacak 87 farklı meslek dersine ait 1 milyon 680 bin 92 kitabın hazırlanarak okullara ücretsiz dağıtıldığını belirten Özer, şöyle devam etti:

"Ders kitaplarının hazırlanmasına, alanında uzman geniş bir eğitim kadrosu ile Nisan 2020'de başlandı ve değerler eğitimi de göz önüne alınarak, içerikler öğrencilerin daha fazla ve daha nitelikli uygulama yapmasını sağlayacak şekilde hazırlandı. Ulusal bazda tüm öğrencilere sunulan içeriklerin, bilgiyi üreten, günlük hayatta kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel düşünen, girişimci, kararlı, iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma ve kültüre katkı sağlayan, üretimin her kademesinde ihtiyaç duyulan nitelikli eleman gücü yetiştirmeyi sağlaması hedefimiz olmalıdır."

Kitaplara karekod uygulaması

Bakan Özer, meslek ders kitaplarına ilişkin bir yeniliği de paylaştı.

"Ders kitaplarında yer alan uygulamaların anlaşılmasını kolaylaştırmak ve pekiştirilmesi için animasyon ve videolar, kitaplara karekod uygulaması ile ilişkilendirilmiştir." diyen Özer, öğrencilerin yapacağı uygulamaya ait karekodu okutarak, işe ait videoyu tekrar tekrar seyredebileceklerini, sonra uygulama aşamasına geçebileceklerini kaydetti.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin, hazırlanan 87 adet 9. sınıf meslek dersi kitaplarına, dijital olarak "http://meslek.eba.gov.tr" ve "http://eba.gov.tr" adreslerinden ulaşabileceğini aktaran Özer, ayrıca 10. sınıflara ait 228 adet ders kitabının da dijital olarak "http://meslek.eba.gov.tr" adresinden temin edilebileceğini belirtti.

Özer, 11. ve 12. sınıf alan dersleri ile seçmeli dersler ve sertifika ders kitaplarının ise hazırlanmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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