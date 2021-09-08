TFF basın danışmanı Ersin Düzen istifa etti

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Düzen, "Hollanda yenilgisinin, attığım twit üzerinden yorumlanıp, tartışılmasını ve açıklamaları üzülerek takip ettim. Sn Nihat Özdemir'e de düşüncelerimi ifade edip, ayrılmamın daha uygun olacağını söyledim. Sn Başkan ve yönetime teşekkür ediyor, Milli Takımımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

ERSiN DÜZEN'İN PAYLAŞIMI NEYDİ?

Hollanda-Türkiye maçında skor 3-0 olunca bir tweet atan Düzen, "Şenol Güneş, Cebelitarık maçının ilk yarısındaki kötü oyun için 'Rakibimiz Hollanda karşısında da iyi savunma yaptı. 41 dk gol yemediler' demişti. Cebelitarık kadar olamadık! A, B, C plan tutmadı, senin harf bitti. Z raporunu alsak mı artık hocam?!" demişti.

GÜNEŞ'TEN 'ŞEYTANİ DÜZEN' GÖNDERMESİ GELDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ise maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Düzen'in paylaşımına üstü kapalı şekilde tepki gösterdi: ''Bir senedir neden maaş anlatıldı, neden saldırıldı bilmiyorum. Şeytanlık mı var, başka bir şey mi var? Düzen mi öyle? Saldırı mı? Yanında çalışan adam bile öyle! Ben, onları güldürdüm! Bana yapsınlar ama artık başkasına yapmasınlar'

BURAK YILMAZ: TERBİYESİZCE TWEET ATANLAR...

A Milli Futbol Takımı kaptanı Burak Yılmaz da maçın ardından verdiği röportajda Ersin Düzen'in açıklamalarına göndermede bulunmuştu: "Çok üzgünüz. Utanç verici bir gece. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Çok farklı hedeflerle gelmiştik. Arkadaşlarımız, teknik heyet, başkanımız, eminim Türkiye çok üzgün. Hollanda bugün çok iyi oynadı, karşılarında güçlü duramadık. Norveç maçına konsantre olmalıyız. Arkadaşlarımız çok genç ve değerli. Onları böyle bir akşamda daha fazla yerin dibine vurmadan örnek teşkil edip destek olmalıyız diyorum. Mutlaka bunun bedeli olacaktır. Ben kaptan ve abileri olarak her şeyi üstlenirim. Benim de hatam var. Belki kaptanlığı iyi yapamadım. İyi günde aile olabiliyorsak kötü günde de aile olmak lazım. Önce kendi içimizdekileri temizlemek lazım. İçimizde gibi görünüp arkamızdan terbiyesizce davrananları temizlememiz lazım. Terbiyesizce tweet atanlara dur dememiz lazım. Ahbap çavuş ilişkisi ya da birilerinin adamı olarak ahkam kesmekle olmuyor. Ben kimsenin adamı olmadım. Ne Şenol'un, ne Ahmet'in ne Mehmet'in. 36 yaşındayım. Bırakmak gerekiyorsa bırakırım. Ben 36 yaşındayım, bazı sevgili eski oyuncular 31-32 yaşında futbolcu bırakıyorsa bu benim suçum değil. Destek oluyor gibi görünen insanların temizlenmesi gerekiyor. Ben hiç kimsenin adamı olmayarak konuşmuyorum. Daha top fileye girmeden Şenol istifa deniliyorsa bunlar yakışık almayan şeylerdir. Hala birincilik, ikincilik şansımız var. Tek yönetime, hocaya bunu yıkamayız. Hep beraber yaptık, hep beraber ceremesini çekmeye hazırız.'