Yurt yönetim memurları farklı maaş alacak
|08 Eylül 2021 14:57
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2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. dönem toplu sözleşmede
yurt yönetim memurlarının tazminatlarında, sözleşmeli yurt yönetim personelinin
ise ek ödemelerinde düzenleme yapıldı.
Toplu sözleşmede yer alan hüküm şu şekildedir:
"Madde 23- (1) Gençlik ve Spor Bakanlığına (Kredi ve Yurtlar Genel
Müdürlüğü) bağlı yurtlarda yurt yönetim memuru unvanlı kadrolarda bulunanların
17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli
(III) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat
oranlarına 5 puan ilave edilir.
(2) Gençlik ve Spor Bakanlığına (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) bağlı yurtlarda yurt yönetim personeli unvanlı pozisyonlarda istihdam edilenlerin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oralarına 10 puan ilave edilir."
Toplu sözleşmede yer alan hüküm sadece Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda görevli yurt yönetim memurlarını ve sözleşmeli yurt yönetim personelini kapsamaktadır.
Ancak yurt yönetim memuru unvanı, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün dışında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında da bulunmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yurtlarda çalışan yurt yönetim personeli kapsam dışında tutulmuştur. Dolaysıyla aynı unvanlı iki kurum personelinin maaşları arasında 85 TL'lik brüt ücret farkı oluşmuştur. Bu durum, 666 sayılı KHK ile 2011 yılında son verilen kurumlar arası ücret farklılığının yeniden oluşturmuştur.
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