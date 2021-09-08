İçme suyu azalan ilde dönüşümlü su uygulamasına geçilecek
Adıyaman Belediyesi, azalan içme suyu kaynaklarından dolayı şehir merkezinde bir süre dönüşümlü su uygulamasına geçileceğini açıklayarak, vatandaşları uyardı.
|08 Eylül 2021 15:10
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Dünyada etkili olan küresel ısınmadan kaynaklanan içme suyu kaynağındaki azalma dolayısıyla şehir merkezinde dönüşümlü olarak su kesintisi yaşanacağını açıklayan Adıyaman Belediyesi, vatandaşları tedbir almaları noktasında uyardı.
Konu ile ilgili yapılan bilgilendirmede, "7 Eylül 2021 Salı gününden itibaren şehir merkezinde dönüşümlü su uygulamasına geçilmiş bulunuluyor. Buna göre, Atatürk Bulvarının kuzeyindeki mahallelere 02.00 ila 12.00 saatleri arasında, Atatürk Bulvarının güneyindeki mahallelere ise 14.00 ila 00.00 saatleri arasında su verilecektir" ifade edildi. Yetkililer ayrıca, dönüşüm saatlerinin haftalık olarak değişeceğini de sözlerine ekledi.
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