FETÖ'den hapis cezası bulunan ihraç öğretmen yakalandı
Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen yakalanarak cezaevine teslim edildi.
|08 Eylül 2021 15:20
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Aranan şahıslara yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalarda, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 2016 yılında TEM Şube Müdürlüğünce hakkında işlem yapılan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hükmü olan ihraç öğretmen M.K., kent merkezi Cumhuriyet Mahallesi civarında yakalandı. Yakalanan şahıs, şube müdürlüğündeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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