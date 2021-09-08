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FETÖ'den hapis cezası bulunan ihraç öğretmen yakalandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen yakalanarak cezaevine teslim edildi.
08 Eylül 2021 15:20
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FETÖ'den hapis cezası bulunan ihraç öğretmen yakalandı

Aranan şahıslara yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalarda, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 2016 yılında TEM Şube Müdürlüğünce hakkında işlem yapılan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hükmü olan ihraç öğretmen M.K., kent merkezi Cumhuriyet Mahallesi civarında yakalandı. Yakalanan şahıs, şube müdürlüğündeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
İhlas Haber Ajansı
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