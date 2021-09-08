Bir örnek uygulama daha! Unvan değişikliğinde tüm adaylara 100 puan verildi
|08 Eylül 2021 15:30
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü aşamasına katılan tüm adaylara 100 puan verdiği, geçen hafta memurlar.net'te haber olarak yer almıştı
Bir örnek uygulama da, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden geldi. Unvan Değişikliği sözlü sınavına katılan tüm adaylara 100 tam puan verildi. Sonuçlar üniversitenin web sitesinden yayımlandı.
Gerek Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi gerekse de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi rektörlüklerinin yaptıkları bu güzel uygulamaların sözlü sınav yapan tüm kurumlara örnek olmasını umut ediyoruz. Çalışma barışının sağlanması, motivasyonun arttırılması için sadece adil bir yaklaşım benimsenmesi yeterli olacaktır.
İşte Üniversitenin web sitesinden yapılan sonuç duyurusu:
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