1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Soruşturma sonlandı: Coca Cola'dan taahhüt alındı

Rekabet Kurumu, Coca Cola hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiği iddiasıyla başlattığı soruşturmayı şirketten alınan taahhütler üzerine sonlandırdı. Şirket, dolabı olmayan rakip ürünlere de dolabında yer verecek.
08 Eylül 2021 15:39
+Aa- Yazdır
Soruşturma sonlandı: Coca Cola'dan taahhüt alındı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruda, Rekabet Kurulu tarafından alkolsüz ticari içecekler pazarında birçok ürün kategorisiyle faaliyet gösteren Coca Cola Satış ve Dağıtım AŞ'nin (CCSD) nihai satış noktalarında rakip ürünlerin satışını engelleyerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Soruşturma süreci devam ederken ilgili mevzuat uyarınca, CCSD tarafından dosya içeriğindeki rekabetçi endişelere yönelik taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin başvuruda bulunulduğu kaydedildi.

Soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildi

Taahhüt sürecinde gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında, CCSD tarafından sunulan 2 Eylül tarihli taahhüt paketinin, rekabet sorunlarıyla orantılı, bu sorunları gidermeye elverişli, kısa sürede yerine getirilebilir ve etkili şekilde uygulanabilir olmasından hareketle, ilgili taahhüt paketi bağlayıcı hale getirilerek başlatılan soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

Rekabet Kurumu, kabul edilen taahhüt paketinin içeriğine ilişkin kamuoyu ve sektör paydaşlarının bilgilendirilmesi amacıyla CCSD tarafından verilen taahhüt paketinin özetini paylaştı.

Şirketten taahhüt alındı: Rakip ürün de dolaba girecek

Bu kapsamda, şirketten "Tek sözleşme yerine üç ayrı sözleşme", "İndirim, promosyon ve iskontolar sadece aynı tür içeceklerde geçerli olacak", "Gazsız ürünlerde münhasırlık olamayacak", "Sözleşme süreleri 2 yılı geçemeyecek", "Dolabı olmayan rakip ürünlere yer verilecek", "Alım şartlarına yeni düzenleme", "Bilgilendirme yükümlülüğü" gibi başlıklarda taahhüt alındığı bildirildi.

Uyum çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanacak

Halihazırda devam eden sözleşmelere ilişkin düzenlemeler 1 yıl içerisinde, taahhüt maddeleri bakımından uyum çalışmaları ise 31 Aralık'a kadar tamamlanacak.

Böylelikle sunulan taahhüt paketiyle soğutucu erişim kuralındaki yeni düzenlemeyle satış noktalarında rakiplerin ürün bulundurma imkanı artacak, tüketicilere satış noktasına daha çok ürün seçeneğine ulaşma imkanı sağlanacak ve alt kategoriler dahil edilerek gazlı-gazsız ürün ayrıştırmasına gidilmesiyle ürün portföyü gücünden kaynaklı rekabetçi endişeler giderilecek.

Ayrıca rakipler ve satış noktaları bakımından ilgili pazarlarda rekabetçi unsurlar karşılaştırılabilir hale gelecek, CCSD tarafından yapılacak olan bilgilendirmelerle uygulanacak taahhütler bakımından farkındalık artacak, sözleşme sürelerinin istisnai alanlar hariç olmak üzere kısaltılması pazarı daha rekabetçi hale getirecek ve bazı istisnalar hariç gazsız münhasırlığına son verilmesi ilgili pazarlardaki rekabet seviyesini artıracak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Afganlara Türkiye vatandaşlığı veriliyor' iddialarına yalanlama
08 Eylül 2021 17:55		 MEB'den personel görevlendirmelerini sonlandırın talimatı
08 Eylül 2021 17:53
KGM'nin 19 bin çalışanını kapsayan sözleşmede yüzde 12 zam
08 Eylül 2021 15:59		 Bir il daha aşı haritasında 'mavi' renge döndü
08 Eylül 2021 13:52
Kovid-19'un 'Mu' ve diğer varyantlarına karşı en etkili silah tam doz aşı
08 Eylül 2021 11:55		 'Bakanlık olarak inşa ettiğimiz metroların logosunu 'U' yapıyoruz'
08 Eylül 2021 11:08
Karantina kararını ihlal eden öğrenci servisi şoförü hakkında işlem yapıldı
08 Eylül 2021 10:57		 Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
08 Eylül 2021 10:42
YÖK Başkanı, üniversitelerde yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı
08 Eylül 2021 10:37		 Covid19 Çalışma Rehberinde, sözlü sınavlar ve kurum içi küçük toplantılar için yeni tedbirler
08 Eylül 2021 10:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:23 - Prof. İlhan: Aşılı sayısı ne kadar artarsa varyant sayısı azalır18:18 - Adalet Bakanlığı personeli kazada hayatını kaybetti18:14 - Saldırıya uğrayan doktor: Şiddetin her türlüsüne karşı olmalıyız18:07 - Devrilen kamyona çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti17:55 - 'Afganlara Türkiye vatandaşlığı veriliyor' iddialarına yalanlama17:53 - MEB'den personel görevlendirmelerini sonlandırın talimatı
17:46 - Boşanma aşamasındaki eşini hastane önünde bıçakladı17:39 - Dolardan sonra altın da günü yükselişle tamamladı17:37 - Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 terör örgütü mensubu yakalandı17:34 - Okullar açıldı, İstanbul'un trafik çilesi katlandı17:31 - Kavcıoğlu'nun mesajı sonrası yükselen dolar, günü 8,45 TL'den tamamladı17:25 - Dışişlerinden Rum kesiminin 'Atatürk' talimatına tepki
17:16 - Başkan Demir açıkladı: Huzurevinde koronadan ölenler var17:13 - Bakan Bilgin'den yıl sonu büyüme açıklaması17:02 - Barış Pınarı bölgesinde bugün 17 terörist etkisiz hale getirildi16:52 - Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu16:48 - MEB cevapladı: Okullarda vaka olursa ne yapılacak?
16:35 - Sınırda yakalanan Sayıştay eski denetçisi tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar.net maaş robotunda yeni güncellemeler yapıldı
YÖK Başkanı, üniversitelerde yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı
Rıdvan Dilmen'den tepki çeken sözler... 8 bin liraya çalışan insanlar var!
Kavcıoğlu'nun mesajı sonrası yükselen dolar, günü 8,45 TL'den tamamladı
Tarlada çalışırken atama haberi geldi
Darbeci Semih Terzi'nin oğlunun yurt dışında olduğu değerlendiriliyor
Maiyetindeki memurlara 'pis köle' diyen müftü, memuriyetten atıldı!
Gözde bölümlerde 13 bin kontenjan boş kaldı
Kazada hayatını kaybeden öğrenci Tıp Fakültesini kazanmış
Pedofili davranış gösteren öğretmen memuriyetten çıkarıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Lost 1
Deprem 1
philadelphia 2
baltayla televizyon parçalamak 2
iceman 1
sirke 2
yeşil zeytin 1
karşı cinste mide bulandıran özellikler 2
gözün aydın 1
mu varyantı 2
SON İLANLAR
Namık Kemal Üniversitesi 13 işçi alacak
Malatya Arapgir Öğretmenevi geçici işçi alacak
Kars Sarıkamış Orduevi işçi alacak
Bolu Kıbrıscık Belediyesi geçici işçi alacak
Adıyaman Polisevi işçi alacak
Çanakkale Ayvacık Belediyesi geçici işçi alacak
Ankara Akyurt Belediyesi 25 geçici işçi alacak
Düzce Çilimli Belediyesi 6 geçici işçi alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 14 geçici işçi alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam