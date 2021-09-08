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Devrilen kamyona çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti
Denizli'nin Çivril ilçesinde, devrilen kamyona çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti.
|08 Eylül 2021 18:07
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Alınan bilgiye göre, S.B. yönetimindeki 20 R 6487 plakalı kamyon Uşak-Karahallı kara yolunun 8. kilometresinde devrildi.
Kamyon sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı. Kazadan bir süre sonra aynı yönde giden İsa Erikligil (64) idaresindeki 20 L 1416 plakalı otomobil, yolun sol şeridinde devrilen kamyona çarptı.
Kazayı görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Yaralanan sürücü İsa Erikligil, 112 Acil Servis ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne, eşi Meryem Erikligil ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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