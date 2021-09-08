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Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi. İnce, '5 ay değil, 500 yıl da verseniz; FETÖ'ye de size de yine direnir, yine direniriz' ifadelerini kulandı.
08 Eylül 2021 16:20
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Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kendisine 5 ay hapis cezası verildiğini açıkladı.

İnce'nin paylaşımı şöyle:

* 10 yıl önce AKP FETÖ ortaklığında organize edilen Silivri'deki kumpas davalarında hukuksuzluklara direndiğim için bugün hakkımda 5 ay hapis cezası verilmiş. 5 ay değil, 500 yıl da verseniz; FETÖ'ye de size de yine direnir, yine direniriz.
Memurlar.Net
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