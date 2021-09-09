Diyanet'in güvenlik soruşturması yapması kanuna uygun mu?
|09 Eylül 2021 00:04
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Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı iki ayrı duyuruyla 45 hizmetli ve 30 prodüktör, kameraman, montajcı, ses kayıtçısı, spiker, yönetmen ve ışıkçı alacağını duyurdu.
Başvurular 13 ila 24 Eylül tarihleri arasında alınacak.
Ancak yayımlanan ilan metninde, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma sonucu olumlu olan adayların atamasının yapılacağı belirtilmiştir.
Oysaki 7315 sayılı Kanuna göre güvenlik soruşturması sadece "Gizlilik dereceli birimler ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ile ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak öğretmenler, üst kademe kamu yöneticileri, özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler" hakkında yapılabilmektedir.
Bu kanun hükmünde bir unvan olarak sadece öğretmenlere yer verilmiştir. Örneğin MEB'e hizmetli alınırken güvenlik soruşturması yapılmayacak ancak öğretmen alınırken yapılacaktır.
7315 sayılı Kanunda, Diyanet İşleri Başkanlığıyla ilgili özel bir düzenleme yer almamaktadır. Yine Diyanet İşleri Başkanlığıyla ilgili 633 sayılı Kanunda güvenlik soruşturmasına dair bir düzenleme yer almamaktadır. Dolaysıyla ilan metnindeki açıklamaların düzeltilmesi gerekmektedir.
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