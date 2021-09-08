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Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 terör örgütü mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan biri FETÖ, biri PKK mensubu 2 kişinin yakalandığını bildirdi.
08 Eylül 2021 17:37
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Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 terör örgütü mensubu yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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